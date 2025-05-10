В GTA 6 заметили яхту Майкла из GTA 5 – исполнитель роли героя отреагировал на находку геймеров
- Во втором трейлере GTA 6 заметили яхту, похожую на судно Майкла из GTA 5, что вызвало реакцию актера Неда Люка, исполнившего роль героя.
- Геймеры считают, что это может быть намек на вероятное камео персонажа или же просто шутка, но точное подтверждение мы узнаем только в 2026 году.
Во втором трейлере Grand Theft Auto 6 заметили яхту, которая напоминает судно Майкла – одного из главных героев GTA 5. Исполнитель роли персонажа уже отреагировал на эту находку геймеров.
Свежий трейлер GTA 6 продолжает поражать деталями. На этот раз геймеры заметили в нем яхту героя предыдущей части серии, сообщает 24 Канал.
Интересно Rockstar говорит, что второй трейлер GTA 6 был самым большим видеорелизом всех времен
Майкл получит камео в новой игре?
Даже после того, как нашли первый баг в GTA 6, фанаты Rockstar продолжили под лупой изучать новый трейлер долгожданной видеоигры.
Одной из самых известных сквозных шуток в GTA 5 является самая большая потеря в жизни Майкла – его яхта, которую похищают в одной из первых миссий. До самого конца игры герой так и не смог ни вернуть, ни хотя бы отпустить свою "потерянную любовь".
И вот внимательные геймеры заметили до боли знакомую лодку с синей полосой вдоль борта на первых секундах трейлера GTA 6.
Фанаты франшизы уверены – это точно яхта Майкла. Однако, мнения относительно того, что же это означает разделились.
Некоторые считают, что это лишь остроумная пасхалка, которая может получить какое-то упоминание в игре, а другие же думают, что Майкл может получить камео в новом проекте.
Вскоре после находки, актер Нед Люк, который сыграл персонажа для GTA 5, прокомментировал ее в соцсети X.
Я иду, Джейсон... За своей лодкой,
– написал актер.
Или это только шутка от Люка, или же он действительно появится в будущей видеоигре – это мы узнаем только 26 мая 2026 года.