В ожидании новой информации о GTA 6, поклонники известной серии Rockstar продолжают просматривать дебютный трейлер проекта и находить в нем интересные детали.

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Еще до того, как разработчики официально анонсировали Grand Theft Auto 6, ходило много слухов, что новая часть франшизы вернется в Vice City, которое является версией Майами во вселенной GTA.

С выходом первого трейлера стало известно что GTA 6 действительно перенесет игроков в Леониду, штат, вдохновленный Флоридой, где и находится Вайс-Сити. С тех пор фанаты серии размышляют, как Rockstar удастся обновить культовый городок.

Пользователь Reddit под ником Crafty-Astronomer905 удивил игровое сообщество своим орлиным зрением, заметив в дебютном ролике здание удивительно похожее на островной особняк Томми Версетти– главного героя GTA Vice City.

Вероятный особняк Версетти в GTA 6 / Фото с Reddit

После этой находки многие геймеры надеются увидеть в новой игре, если не самого Томми, то хотя бы упоминание об этом культовом герое.

Хотя нашлись и скептики, которые утверждают, что это просто два похожих здания и ничего больше.

Интересно, что исполнитель роли Версетти – актер Рэй Лиотта ушел из жизни в 2022 году, поэтому многие поклонники игры считают, что появление его персонажа в новой игре маловероятно.

Некоторые пользователи в разделе комментариев к публикации Crafty-Astronomer905 заявили, что благодаря этой находке посещение особняка– это первое, что они планируют сделать в GTA 6.