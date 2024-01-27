В очікуванні нової інформації про GTA 6 шанувальники відомої серії Rockstar продовжують переглядати дебютний трейлер проєкту та знаходити в ньому цікаві деталі.

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Ще до того як розробники офіційно анонсували Grand Theft Auto 6, ходило багато чуток, що нова частина франшизи повернеться до Vice City, яке є версією Маямі у всесвіті GTA.

З виходом першого трейлера стало відомо що GTA 6 і справді перенесе гравців до Леоніди, штату, натхненного Флоридою, де й розташоване Вайс-Сіті. Відтоді фанати серії розмірковують як Rockstar вдасться оновити культове містечко.

Користувач Reddit під ніком Crafty-Astronomer905 здивував ігрову спільноту своїм орлиним зором, помітивши у дебютному ролику будівлю напрочуд схожу на острівний маєток Томмі Версетті – головного героя GTA Vice City.

Ймовірний особняк Версетті у GTA 6 / Фото з Reddit

Після цієї знахідки чимало геймерів сподіваються побачити у новій грі, якщо не самого Томмі, то хоча б згадку про цього культового героя.

Хоча знайшлися й скептики, які стверджують, що це просто дві схожі будівлі й нічого більше.

Цікаво, що виконавець ролі Версетті – актор Рей Ліотта пішов з життя у 2022 році, тому чимало шанувальників гри вважають, що поява його персонажа у новій грі малоймовірна.

Деякі користувачі в розділі коментарів до публікації Crafty-Astronomer905 заявили, що завдяки цій знахідці відвідини особняка – це перше, що вони планують зробити у GTA 6.