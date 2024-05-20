Феномен одинаковых авто в GTA: разработчик объяснил почему возникает известный баг

Бывший работник Rockstar Об Вермель раскрыл тайну феномена, когда в старых частях известной серии и даже в GTA IV геймеры могли часто видеть, что улицы полны одинаковых автомобилей.

Разработка видеоигр – это всегда о поиске интересных решений и оптимизации процессов, особенно это было актуально на "рассвете" индустрии, когда на возможности разработчиков существенно влияли характеристики геймерского железа.

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Бывший технический директор Rockstar Об Вермель порадовал своих подписчиков в соцсети X (бывший твитер) очередной порцией интересной информации о разработке игр из культовой серии Grand Theft Auto.

На этот раз ветеран индустрии рассказал почему в старых проектах франшизы часто возникала ситуация, знакомая большинству опытных геймеров, когда виртуальные улицы заполоняли одинаковые авто.

Пример подобного случая в GTA San Andreas / Фото с X / Rockstar

Из-за ограничения оперативной памяти в PS 2, разработчики придумали схему при которой в своеобразной "ячейке быстрого доступа" одновременно могли находиться 8 моделей автомобилей.

Специальный код время от времени выбирает какое же из этих авто заспавнить, в зависимости от особенностей расположения игрока. Например, спортивные автомобили появляются в деловом районе, а старые потертые авто в гетто.

Ошибки же начинают возникать при некоторых условиях. В частности, когда игрок находится в розыске, к этим 8 моделям добавляются полицейские машины, джипы FBI, фургон спецназа и даже патрульный вертолет.

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Также в памяти игры остается предыдущее авто игрока, чтобы не было случаев, когда геймер решил вернуться к машине, а та уже растворилась в воздухе. К тому же необходимо держать в памяти транспорт других экстренных служб: медицинские и пожарные авто.

Все это приводит к появлению ситуаций в которых доступными для заполнения улиц остается всего лишь 1 или 2 модели машин, отсюда и возникали ситуации как на скриншоте.

Кроме того, подобный "баг" мог возникать, если геймер слишком быстро перемещался между регионами, тогда модели авто просто не успевали загрузиться, ведь это занимало определенное время и также приводило к появлению "клонов" машины игрока.

Как подтвердил Вермель, эта система была задействована не только в GTA 3, Vice City и San Andreas, но и с некоторыми улучшениями использовалась в GTA IV.