Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Games Новости Одна из любимых геймерами деталей в игре Batman Arkham Knight оказалась багом
25 июня, 22:10
3

Одна из любимых геймерами деталей в игре Batman Arkham Knight оказалась багом

Максим Задворский

Спустя 12 лет после выхода Batman Arkham Knight геймеры наконец получили ответ на один вопрос. Интересная деталь игры оказалась багом.

Иногда самые запоминающиеся моменты в играх возникают вовсе не благодаря замыслу разработчиков, а вопреки ему, сообщает 24 Канал.

Примечательно: создатели The Witcher 3 сделали подарок миллионам игроков перед выходом своей новой RPG

Игроки Batman: Arkham Knight сами придумали гениальность разработчиков?

Один из ветеранов Rocksteady Studios неожиданно рассказал, что одна из самых любимых фанатами деталей в Batman: Arkham Knight, которую годами считали блестящим дизайнерским решением, на самом деле была обычным багом.

Речь идет о странном эффекте, который геймеры заметили вскоре после релиза игры. Если Бэтмен в игре приседает, чтобы красться – Робин повторяет за ним. Если же, играя за Робина, он приседает – Бэтмен остаётся невозмутимым, сообщает gamesradar+.

Демонстрация "фишки": смотрите видео

Поклонники сразу решили, что это гениальное внимание к деталям со стороны Rocksteady. Мол, таким образом игра имитирует комиксы и фильмы, где Бэтмен выступает лидером и не собирается прятаться в тени, в отличие от своего юного протеже.

Однако, как признался один из разработчиков Аадит Доши, всё оказалось гораздо прозаичнее. В частности, он спросил об этой "фишке" у своего менеджера, который работал над этой системой игры, и поделился ответом в соцсети X.

Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Да, это же баг. Половина игры – это плод воображения игрока", 
– написал Доши.

Итак, это был обычный системный баг, который команда так и не исправила, в основном потому, что игроки сами придумали красивое объяснение. Интересно, что это далеко не единственный случай, когда баги становились по-настоящему интересными.

#РЕКЛАМА
24 Канал
NEW VISION
27.06.26, 14:00
Переможе Julie&Cie
3.5
Зробити ставку
Julie&Cie
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.