Одна из любимых геймерами деталей в игре Batman Arkham Knight оказалась багом

Спустя 12 лет после выхода Batman Arkham Knight геймеры наконец получили ответ на один вопрос. Интересная деталь игры оказалась багом.

Иногда самые запоминающиеся моменты в играх возникают вовсе не благодаря замыслу разработчиков, а вопреки ему, сообщает 24 Канал.

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Игроки Batman: Arkham Knight сами придумали гениальность разработчиков?

Один из ветеранов Rocksteady Studios неожиданно рассказал, что одна из самых любимых фанатами деталей в Batman: Arkham Knight, которую годами считали блестящим дизайнерским решением, на самом деле была обычным багом.

Речь идет о странном эффекте, который геймеры заметили вскоре после релиза игры. Если Бэтмен в игре приседает, чтобы красться – Робин повторяет за ним. Если же, играя за Робина, он приседает – Бэтмен остаётся невозмутимым, сообщает gamesradar+.

Демонстрация "фишки": смотрите видео

pretty funny detail if u play as batman and you crouch, robin will imitate you but batman doesnt imitate robin LMAOOO pic.twitter.com/ev3gl4v4xK — (@batmartian) June 23, 2026

Поклонники сразу решили, что это гениальное внимание к деталям со стороны Rocksteady. Мол, таким образом игра имитирует комиксы и фильмы, где Бэтмен выступает лидером и не собирается прятаться в тени, в отличие от своего юного протеже.

Однако, как признался один из разработчиков Аадит Доши, всё оказалось гораздо прозаичнее. В частности, он спросил об этой "фишке" у своего менеджера, который работал над этой системой игры, и поделился ответом в соцсети X.

Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Да, это же баг. Половина игры – это плод воображения игрока",

– написал Доши.

Итак, это был обычный системный баг, который команда так и не исправила, в основном потому, что игроки сами придумали красивое объяснение. Интересно, что это далеко не единственный случай, когда баги становились по-настоящему интересными.