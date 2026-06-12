Что сейчас с The Elder Scrolls 6 – один из руководителей Xbox заявил, что видел игру собственными глазами

Один из руководителей Xbox рассказал, как побывал в гостях в студии Bethesda и собственными глазами убедился, что The Elder Scrolls 6 действительно существует.

Прошло восемь лет с тех пор, как нам показали короткий тизер The Elder Scrolls VI. Такое длительное молчание заставило фанатов серии беспокоиться о будущем игры, однако не стоит паниковать, ведь с ней все в порядке, уверяют в Xbox, сообщает 24 Канал.

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Как проходит разработка TES 6?

Пролить немного света на окутанный тайной проект решил руководитель отдела контента Xbox Мэтт Бути.

В последнем интервью для издания Variety он поделился актуальной информацией о статусе игры.

В частности, функционер рассказал, что не так давно лично посетил офис Bethesda, чтобы "проконтролировать процесс". Там он встретился с Тоддом Говардом и даже увидел рабочую версию TES 6.

Она выглядит потрясающе, и дела идут хорошо. Мы обязательно анонсируем ее и расскажем больше в нужное время,

– заявил Бути.

По словам Бути, текущая версия проекта выглядит действительно впечатляюще, а разработка идет четко по графику, составленному разработчиками.

Отсутствие новостей он объясняет спецификой работы.

Я бы сказал, что одной из самых сложных задач для человека на такой работе, как моя, является баланс между желанием показать миру все крутые вещи, над которыми вы работаете, и желанием заинтересовать их как можно раньше, но мы также знаем, что хотим подождать до нужного момента. И когда мы решим показать что-то, мы хотим, чтобы это было лучшим из того, что у нас есть,

– подчеркнул Мэтт Бути.

Итак, фанатам "свитков" остается только ждать, когда же наступит этот подходящий момент.