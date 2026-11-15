Настоящий прорыв в Minecraft – разработчики раскрыли секреты следующего обновления игры

Студия Mojang подготовила грандиозный сюрприз для поклонников Minecraft. Разработчики анонсировали новое оружие дальнего боя и функцию, которую геймеры ждали годами.

Игроки Minecraft получат новый тип оружия, который существенно изменит тактику боев и разнообразит игровой процесс, сообщает аккаунт игры в X.

Революция в боевой системе и "вторая рука" для Bedrock

Разработчики игры раскрыли первые подробности предстоящего обновления во время мероприятия TwitchCon в Сан-Диего на шоу Tubbo Mid-Offs 14 ноября 2026 года.

Новое оружие – метательный диск – разработчики позиционируют как дальнобойное средство средней дальности. Главная особенность заключается в его способности возвращаться к игроку после броска.

Кроме того, снаряд может рикошетить от твердых поверхностей и пробивать нескольких врагов подряд, нанося им урон на своем пути. Игроки смогут изготавливать эти диски из меди, железа, золота, алмазов и незерита. Понадобится всего 4 слитка материала.

У него не самая большая дальность, но вы можете немного продлить время его полета, отбивая от различных поверхностей,

– прокомментировал один из разработчиков Mojang во время презентации.

Второй важной новостью стал долгожданный анонс для пользователей Bedrock Edition. Если в версии Java Edition игроки уже много лет свободно используют левую руку для большинства предметов, то в Bedrock этот слот имел строгие ограничения.

Теперь разработчики устраняют эту несправедливость и дают возможность держать инструменты или оружие в обеих руках.

Разработчики заверили, что опробовать функцию второй руки игроки смогут в ближайшей тестовой сборке.

Первый взгляд на анимацию: смотрите видео

В свою очередь, метательный диск появится в игре уже в начале 2027 года вместе с первым большим обновлением.

Примерно в то же время В Minecraft появится первое за 14 лет новое измерение – Шифт.