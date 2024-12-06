Игрок Minecraft вывел самую редкую овцу в мире благодаря уникальному багу

Поклонник Minecraft экспериментировал с настройками графики и случайно создал новый вид овец, видео с которыми набрало более 2 миллионов просмотров в сети.

Мир Minecraft может удивлять не только удивительными проектами геймеров, но и забавными багами, которые иногда возникают в хитовой игре, сообщает 24 Канал.

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Хромированные овцы покорили интернет

Геймер под ником MartineZ_MW стал известным в сети благодаря интересному видео, в котором он фактически создал новый вид овец в проекте Mojang.

Игрок экспериментировал с графическими настройками, в частности теми, что отвечают за технологию "трассировки лучей", и случайно снял вирусный ролик.

В результате экспериментов, овцы в его сохранении стали "хромированными" и начали отражать все окружающие текстуры.

Зрелищный баг – смотрите видео

Фанатам игры настолько понравился эффект бага, что ролик с ним собрал более 2 миллионов просмотров и более 75 тысяч лайков в X всего за 2 суток.

Интересно будет посмотреть как быстро появятся модификации, которые намеренно воспроизводят его действие.