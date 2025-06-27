Игроки Rematch нашли забавный способ передвижения, более быстрый, чем обычный бег

Симулятор футбола Rematch от создателей Sifu стал настоящим хитом, но игроки быстро нашли забавный эксплойт, который позволяет передвигаться по полю быстрее, чем обычным бегом.

Новая игра от создателей Sifu довольно быстро завоевала любовь геймеров, но все еще нуждается в доработке, информирует 24 Канал.

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Забавный баг и быстрая реакция

После хардкорной игры Sifu, которую многие добавляют в перечень самых тяжелых видеоигр, разработчики из Sloclap выпустили симулятор футбола Rematch.

В нем каждый игрок контролирует одного футболиста, а привычный вид спорта дополнен различными удивительными приемами и уникальными механиками.

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Правда, геймеры нашли в игре "эксплойт", которого в ней явно не должно было быть.

Пользователь Reddit Hiken_D поделился коротким отрывком матча, где можно увидеть как игроки одной из команд прыгают вместо того чтобы бежать и таким образом опережают своих оппонентов.

Несмотря на внешнюю нелепость, это стало настоящей проблемой в соревновательных матчах, ведь дополнительная скорость помогает побеждать и футбол превращается в какой-то балет.

Баг в действии – смотрите ролик

Видео разлетелось по сети, однако реакция Sloclap не заставила себя ждать.

В комментариях к посту, создатели игры заявили, что уже работают над этой проблемой и в ближайшее время выпустят обновление, которое ее решит.