Геймер обнаружил необычную великодку в Star Wars Outlaws на ПК – спрятаны максимальные настройки
Источник:Reddit
Один из игроков нашел скрытые максимальные настройки в игре Star Wars Outlaws, которые можно разблокировать добавив параметр перед запуском. Они выходят за рамки стандартных ультра-настроек и несколько улучшают картинку.
Недавно один из игроков Star Wars Outlaws обнаружил скрытые максимальные настройки в ПК-версии игры, которые можно активировать, добавив командную строку "-unlockmaxsettings" в параметры запуска игры.
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Этот твик, который повторяет аналогичную функцию, найденную в Avatar: Frontiers of Pandora, обеспечивает дополнительный уровень визуального качества, который превосходит ультра настройки игры по умолчанию, хоть и не на много.
Настройки можно активировать добавив параметр перед запуском / Фото Reddit
Влияние этих скрытых настроек, хотя и не радикальное, но заметно в определенных аспектах графики игры. Основное улучшение касается качества освещения, которое становится мягче и реалистичнее. Кроме того, настройки улучшают качество отражений, вводя новые отражения в областях, где они ранее отсутствовали.
Скрытые настройки качества: смотрите видео
Этот эффект, вероятно, связан с увеличением количества отскоков лучей, которые рассчитываются при включенной трассировке лучей, что приводит к улучшению освещения и более детальным отражениям.
Интересное наблюдение из ранних сравнений графики позволяет предположить, что окончательный релиз Star Wars Outlaws может иметь несколько ухудшенное освещение по сравнению с первыми кадрами игры, показанными публике. Существует предположение, что игровые кадры могли быть записаны с использованием этих скрытых максимальных настроек, что может объяснить разницу в качестве освещения.
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В общем, хотя скрытые максимальные настройки в Star Wars Outlaws кардинально не меняют визуальные эффекты игры, они предоставляют тонкое улучшение для игроков, которые стремятся к максимально возможной графической достоверности.