Оно того стоит: Xbox раскрывает игры, которые появятся в Game Pass в мае
1 мая 2024, 13:32Читати новину українською
Источник:Xbox
В новой заметке в блоге Xbox компания объявила о первой волне игр, которые появятся в Xbox Game Pass в мае 2024 года. Кроме того, Have a Nice Death, которая доступна сегодня.
Чего ждать
В начале месяца игроки получат только четыре игры. Однако точно останутся довольными, поскольку минимум одно из наименований является крайне популярным проектом.
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Ближайшие названия до 14 мая будут включать:
- Tomb Raider: Definitive Edition – 2 мая. Сюда входят все ранее выпущенные, а также некоторые новые дополнительные материалы. Так что этой коллекцией можно сполна восполнить недостаток, если таковой будет ощущаться. Это специально адаптированный для консолей нового поколения приключенческий боевик о первых шагах молодой Лары Крофт как знаменитой расхитительницы гробниц. Главную героиню ждут ожесточенные схватки, гибкая система улучшения оружия и невероятные приключения на острове, полном тайн и смертельных опасностей.
- Kona II: Brume – 7 мая. Исследуйте сельский шахтерский поселок на севере Канады в 1970 году и раскройте тайну странного тумана, который охватил этот регион.
- Little Kitty, Big City – 9 мая. Сыграйте за маленького любознательного котенка, который ищет дорогу домой. Исследуйте город, находите новых друзей среди животных, одевайте шляпы и оставляйте после себя хаос. Эта игра появляется в Game Pass с первого дня своего выхода.
- Brothers: A Tale of Two Sons – 14 мая. Это замечательная и очень атмосферная игра о двух братьях, которые отчаянно пытаются вылечить больного отца. Они должны отправиться в путешествие, чтобы найти и привезти "Воду жизни", и в этом приключении должны полагаться друг на друга, чтобы выжить. Проект получил очень положительные отзывы от пользователей и критиков.
Интересно, что 15 мая будет выпущена вторая порция игр, и сама компания обещает, что их будет вдвое больше. В частности следует ожидать Eiyuden Chronicle Rising и Just Cause 4 Reloaded.