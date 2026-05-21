В Valve назвали "абсурдом" попытку приравнять кейсы CS2 к азартным играм

Valve оказалась в центре нового судебного конфликта из-за лутбоксов в Counter-Strike 2. Компания утверждает, что механика случайных предметов не имеет ничего общего с азартными играми, а претензии властей Нью-Йорка могут создать опасный прецедент для всей индустрии развлечений.

Компания Valve подала ходатайство о закрытии иска, который против нее подала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James). В деле говорится о том, что система лутбоксов в Counter-Strike 2 якобы является формой незаконного гемблинга, рассказывает Courthouse News Service.

Почему кейсы в Counter-Strike приравняют к азартным играм?

Еще в феврале власти штата заявили, что кейсы в игре приучают детей и взрослых к азартным ставкам из-за механики случайных вознаграждений. Нью-Йорк требует полностью запретить продажу лутбоксов на территории штата, а также взыскать с Valve тройную компенсацию от прибыли, полученной благодаря этой системе.

Каждая из этих операций – и множество других подобных – предполагает приобретение случайных предметов, которые можно перепродать за деньги,

– комментирует штат обвинения против Valve в другом заявлении.

В ответ юристы компании из фирмы Milbank LLP заявили, что пользователи всегда получают товар, за который заплатили – случайный скин из определенного набора предметов. По мнению защиты, в такой механике нет ключевого элемента азартных игр – риска потерять деньги без получения вознаграждения.

Valve также настаивает, что виртуальные предметы в игре не могут считаться имуществом или денежными активами в рамках законодательства Нью-Йорка об азартных играх. Именно на этом, по словам адвокатов, и строится основная юридическая позиция компании.

Для аргументации защита сравнила цифровые лутбоксы с традиционными физическими коллекционными товарами. Среди примеров – бейсбольные карточки, наборы Happy Meal и коробки с сухими завтраками, где покупатель также не знает заранее, какой предмет получит внутри.

Адвокаты Valve отметили, что сама по себе случайность вознаграждения никогда не признавалась судами признаком азартной игры. Даже несмотря на то, что вокруг редких карточек или предметов давно существует большой вторичный рынок.

Люди любят сюрпризы. Часть привлекательности многих популярных коллекционных предметов – от бейсбольных карточек до коробок с хлопьями – заключается в возможности открыть запечатанную упаковку и получить в подарок редкий предмет... Ни один законодательный орган или суд никогда не признавал такое действие незаконным азартным играми,

– комментируют юристы Valve обвинения штата.

Отдельно представители компании предупредили суд о потенциальных последствиях такого решения. По их мнению, если суд поддержит позицию прокуроров, это может поставить под удар целый ряд привычных развлекательных механик. В качестве примера юристы привели сеть Chuck E. Cheese, где посетители получают билеты за игры и обменивают их на призы.

Valve попросила судью Верховного суда Нью-Йорка Нэнси Бэннон (Nancy Bannon) окончательно закрыть дело без возможности повторного иска.

И все же Valve изменила некоторые механики лутбоксов

Компания уже несколько лет постепенно меняет систему вознаграждений в своих играх. В частности, игрокам позволили самостоятельно выбирать еженедельные награды без необходимости открывать случайные кейсы. Для Германии Valve также добавила функцию предварительного просмотра содержимого контейнеров, чтобы соответствовать местным требованиям законодательства.

Скандалы вокруг лутбоксов в Counter-Strike 2 и других играх Valve продолжаются уже почти десять лет. Одним из главных факторов стало то, что косметические предметы из шутера быстро превратились не просто во внутриигровые награды, а в полноценный цифровой рынок с реальными деньгами.

После запуска системы кейсов в Counter-Strike: Global Offensive в 2013 году вокруг скинов начали массово появляться сторонние сайты для ставок, рулеток и азартных игр. Игроки использовали редкие предметы как валюту для ставок на киберспорт или онлайн-казино. Именно тогда термин "skin gambling" стал отдельным явлением в гейминге.

Первые крупные судебные претензии к Valve появились в США еще в 2016 году. Компанию обвиняли в том, что она якобы способствовала развитию нелегального рынка азартных сайтов через интеграцию со Steam и возможность торговли предметами. Часть исков тогда закрыли или отклонили, но тема не исчезла.

Одними из первых стран, которые официально приравняли лутбоксы к азартным механикам, стали Бельгия и Нидерланды. В 2018 году бельгийская Gaming Commission заявила, что платные лутбоксы соответствуют определению "игр случая" согласно местному законодательству. Регулятор пришел к выводу, что игрок тратит реальные деньги за шанс получить случайный предмет ценности, отмечается на сайте Федерации видеоигр Бельгии.

В том же году аналогичное решение приняло нидерландское агентство Kansspelautoriteit. Там особо обратили внимание на то, что предметы из кейсов можно продавать или обменивать, а значит они имеют реальную экономическую ценность. После этого Valve была вынуждена отключить открытие кейсов и торговлю предметами для части пользователей в регионе, писало издание Tom`s Hardware.

Позже регуляторы в других странах также начали изучать систему лутбоксов. В China издателей обязали публиковать шансы выпадения предметов, а в Japan еще раньше запретили отдельный тип механики "kompu gacha".

В Германии Valve также пришлось адаптировать систему кейсов. Для местных пользователей компания добавила возможность предварительного просмотра содержимого контейнеров перед открытием. Это стало попыткой соответствовать новым требованиям регуляторов по прозрачности случайных наград.

В то же время во многих странах лутбоксы до сих пор формально не признают азартными играми. Например, в Великобритании регуляторы не приравняли их к казино-механик, как отмечает The Guardian, хотя неоднократно выражали обеспокоенность относительно влияния на детей и подростков.

Новый иск в Нью-Йорке стал одним из самых агрессивных юридических вызовов для Valve за последние годы, отмечают Reuters. Власти штата прямо называют систему кейсов "классической формой азартных игр" и требует не только запрета механики, но и многомиллионных штрафов.