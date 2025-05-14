Valve может работать над еще одним неанонсированным проектом, держа его в секрете, как Deadlock

Компания Valve может работать над еще одним неанонсированным проектом, но пока не готова о нем говорить. Намеки на игру нашли в коде Deadlock, который компания также долгое время держала в тайне. Однако стоит отметить, что аргументы очень слабые.

Секретная игра

На этот раз неанонсированным проектом может быть что-то из культовой серии Team Fortress. В свежем обновлении Deadlock пользователь Reddit под ником u/dirtkiller23 заметил новую строку с пометкой "Tf". Находка быстро привлекла внимание и была подтверждена авторитетным инсайдером Тайлером Маквикером, известным исследователем утечек Valve, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Эти две буквы – "Tf" – сразу вызвали ассоциации с Team Fortress. И хотя пока точно неизвестно, что именно они означают, эксперты сходятся во мнении: эта строка не случайна и не осталась в коде от предыдущих разработок. По структуре и формату файла видно, что он новее, чем соответствующие элементы в Deadlock или Counter-Strike 2 – это результат недавних изменений.

Поскольку найденная строка содержится в структуре Source 2, возникла гипотеза, что речь идет о возможном порт игры, подобный обновлений, которые ранее получили Dota 2 и Counter-Strike 2. Однако сам Маквикер сомневается в этом. По его словам, если бы это действительно был порт, отметка имела бы другую форму, вроде "Tf_imported" или "Tf_Source_2", а перенос игры на новый движок состоялось еще в 2014 году.

Некоторые фанаты предполагают, что "Tf" может быть сиквелом или спин-оффом, однако это остается лишь догадкой. Точной информации пока нет, поэтому фанаты цепляются за эту ниточку, заявляя, что новый проект Team Fortress потенциально находится в разработке.

Но не стоит возлагать чрезмерных надежд. Хотя упоминание о "Tf" вызвало волну энтузиазма среди сообщества, история Valve показывает, что даже подтвержденные утечки не гарантируют релиза. Компания уже отменяла несколько внутренних проектов – вспомним хотя бы Left 4 Dead 3 или различные версии Half-Life 3, которые так и не увидели свет.

Еще один показательный пример – Deadlock. Игра начиналась как "Citadel", что должна была быть связана с Half-Life и разворачиваться во время Семичасовой войны в City 17. Затем она трансформировалась в "Neon Prime", а впоследствии – в Deadlock, полностью потеряв свои изначальные корни.

Точно так же и "Tf" может претерпеть полное изменение концепции или же быть отмененным на ранней стадии. Тем не менее после почти двадцати лет без новостей фанаты Team Fortress имеют основания для осторожного оптимизма. Пока же остается лишь ждать и наблюдать, превратится ли этот след во что-то реальное.