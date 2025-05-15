Valve отрицает опасность для аккаунтов из-за взлома Steam – похитили данные 89 миллионов игроков

Valve в официальном обращении к игрокам прокомментировала недавние сообщения о вероятном взломе данных 89 миллионов пользователей сервиса цифровой дистрибуции Steam. Компания заверила, что ее системы не были скомпрометированы.

Ранее сообщалось, что злоумышленник под ником Machine1337 (он же EnergyWeaponsUser) выставил на продажу в даркнете базу данных, содержащую SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа к Steam, включая номера телефонов получателей, информирует 24 Канал.

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Однако Valve заявила, что эта информация не позволяет получить доступ к учетной записи, пароля, платежных данных или другой личной информации пользователей Steam по номеру телефона.

Невозможно взломать учетную запись Steam с помощью старых текстовых сообщений,

– отметили в компании.

Системы Steam не взломаны, но источник утечки еще ищут

Специалисты Valve изучили фрагмент данных, попавший в даркнет, и пришли к выводу, что взлома систем Steam не было. В то же время компания продолжает искать источник утечки, однако этот процесс оказался более сложным, чем ожидалось.

Valve объяснила, что ситуацию осложняют особенности доставки SMS-сообщений: прежде чем достичь телефона пользователя, они находятся в незашифрованном виде и проходят через несколько мобильных операторов.

Valve отметила, что пользователям не нужно менять свои пароли или номера телефонов в связи с инцидентом. Однако компания рекомендует быть внимательными к любым сообщениям, связанных с безопасностью учетных записей, если они не были инициированы самим пользователем.

Valve также советует регулярно проверять безопасность своей учетной записи Steam по специальной ссылке и настроить мобильный аутентификатор Steam Guard, который обеспечивает получение защищенных сообщений об учетной записи.