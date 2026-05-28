Valve подняла стоимость Steam Deck на сотни долларов: сколько теперь стоит консоль

Рынок портативных игровых устройств всколыхнула неожиданная новость от компании Valve. Популярная консоль Steam Deck наконец-то вернулась на полки магазинов после длительного дефицита, однако ее стоимость теперь способна шокировать даже преданных фанатов бренда, которые рассчитывали на старые цены.

Почему портативный гейминг стремительно дорожает?

Компания Valve официально объявила о значительном повышении стоимости своих флагманских моделей Steam Deck с OLED-экранами. Теперь версия с накопителем на 512 гигабайт обойдется покупателям в 789 долларов США, хотя ранее ее цена составляла 549 долларов. Старшая модель на 1 терабайт продемонстрировала еще более существенный скачок: ее цена выросла с 649 до 949 долларов США. Таким образом, стоимость устройств увеличилась более чем на 40 процентов, о чем сообщает издание Neowin.

Steam Deck OLED снова в наличии, но с повышением цены для обеих моделей из-за роста стоимости памяти и накопителей,

– прокомментировала компания Valve в своем официальном блоге.

Ситуация с ценообразованием выглядит особенно тревожной на фоне того, что Steam Deck OLED на 1 терабайт теперь стоит дороже, чем недавно представленная PlayStation 5 Pro, цена которой в США составляет 900 долларов.

Несмотря на то, что консоль от Valve присутствует на рынке уже несколько лет и иногда демонстрирует трудности с запуском современных игр с высокими требованиями к железу, она стала дороже, чем когда-либо прежде.

Кроме рынка США, изменения коснулись Канады, Европы, Великобритании, Австралии и Польши. Например, в странах Еврозоны модель на 512 гигабайт теперь стоит 779 евро, а версия на 1 терабайт – 919 евро.

Причины очевидны

Основной причиной такого непопулярного решения разработчики называют глобальный кризис компонентов и логистические трудности. Активное инвестирование в технологии искусственного интеллекта со стороны крупных игроков рынка привело к дефициту чипов памяти, что автоматически подняло их себестоимость для производителей другой электроники.

Сама консоль Steam Deck не изменилась. Эти новые цены отражают текущее состояние стоимости компонентов и другие глобальные логистические вызовы во всей отрасли,

– добавила компания в своем заявлении.

Valve не единственная

Valve не единственный производитель, который вынужден пересматривать финансовую политику:

Издание Game Developer отмечает, что Sony, Microsoft и Nintendo также постепенно повышают стоимость своего оборудования.

Например, цена стандартной Xbox Series X выросла на 150 долларов и теперь составляет 649,99 доллара, а Sony подняла цены на свои консоли минимум на 100 долларов.

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава также обратил внимание на геополитические факторы: вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном спровоцировал рост цен на нефть, что негативно повлияло на рентабельность производства электроники из-за подорожания логистики.

Для тех пользователей, кто не готов отдавать почти тысячу долларов за портативный ПК, единственная утешительная новость заключается в наличии восстановленных моделей Steam Deck с LCD-экранами. Их все еще можно приобрести по цене до 400 долларов США, однако запасы таких устройств ограничены, и они могут быстро исчезнуть из продажи из-за ажиотажа вокруг новых ценников OLED-версий.

Дальше может быть хуже

Этот ценовой скачок также ставит под вопрос доступность будущих продуктов Valve. Компания готовит к выпуску Steam Machine – более мощную стационарную систему, и Steam Frame, но пока оба проекта сталкиваются с собственным дефицитом запчастей.

Учитывая текущую ситуацию, стоимость Steam Machine после релиза может легко пересечь отметку в 1000 долларов США, что сделает гейминг еще менее доступным для широкой аудитории.