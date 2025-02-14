Valve нашла и удалила из Steam игру, содержавшую встроенный вирус: проверьте свой компьютер

Хакеры загрузили в Steam бесплатную игру, набитую вредоносным программным обеспечением. Ее успели установить сотни пользователей, прежде чем компания Valve, которая контролирует магазин, заметила это и взялась реагировать.

Детали инцидента

Согласно сообщениям СМИ, игра под названием PirateFi от разработчика Seaworth Interactive появилась в магазине 6 февраля. Она работала по меньшей мере неделю и содержала скрытый код, предназначенный для кражи cookie-файлов браузера пользователя. Впоследствии Valve убрала ее с витрины и сообщила каждому, кто ее установил, что их компьютеры могут быть в опасности, пишет 24 Канал со ссылкой на The Gamer.

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Страница PirateFi в Steam была удалена, но вы все еще можете найти некоторые скриншоты в интернете. Согласно данным SteamDB, от 800 до 1 500 человек успели скачать бесплатную игру до того, как ее удалили. Один пользователь даже указал в отзыве, что скриншоты и видео, которые использовались для продвижения игры, на самом деле были взяты из другой существующей игры на выживание под названием Easy Survival RPG.



Так выглядела игра PirateFi / Фото Valve

PCMag, который первым сообщил об инциденте, говорит, что антивирусное программное обеспечение некоторых пользователей среагировало и обозначило игру как "Trojan.Win32.Lazzzy.gen" – тип вредоносного программного обеспечения, которое пытается похитить файлы cookie браузера. Эти файлы сохраняют информацию о вашей активности в сети, в частности обеспечивают пребывание в аккаунтах, благодаря чему вам не нужно вводить логин и пароль каждый раз, когда вы открываете сайт. Таким образом, имея cookie, хакеры могли получить доступ к аккаунтам пользователей, даже не зная их паролей.

Издание также говорит, что кто-то, кто занимался размещением PirateFi в Steam, опубликовал в Telegram объявление о вакансии "модератора игрового чата" за 17 долларов. Но на том конце, судя по всему, отвечал чат-бот, судя по скорости ответов. Он рекомендовал скачать игру, зараженную вредоносным программным обеспечением.



Так выглядела игра PirateFi / Фото Valve



Так выглядела игра PirateFi / Фото Valve

Что теперь

После удаления игры Valve прислала пользователям, которые играли в PirateFi, сообщение о том, что "учетная запись Steam разработчика этой игры загрузил в Steam сборки, которые содержат подозрительное вредоносное программное обеспечение".

Valve рекомендует пользователям, которые загрузили PirateFe, удалить игру, а затем запустить полное сканирование системы антивирусным программным обеспечением. В крайнем случае, Valve также рекомендует пользователям переустановить Windows, чтобы полностью очистить систему от любого потенциального вредоносного программного обеспечения.

Если вы установили себе эту игру, вам, по крайней мере на важных для вас сайтах – соцсетях, электронной почте, банковских сервисах, стримингах, облачных хранилищах, игровых сервисах (Steam, Epic Games, GOG) и тому подобное.