Вероятность крайне мала: игрок в World of Warcraft побил необычный рекорд

Поклонник World of Warcraft Classic неожиданно одолел специфический внутриигровой рекорд, математическая вероятность превзойти который была невероятно мала. Детальнее в материале.

Игровые рекорды – это отдельная страница истории гейминга и один из фанатов WoW вписал в нее свое имя благодаря невероятному везению и акробатическим способностям своего персонажа.

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Во вселенной World of Warcraft ночные эльфы, эльфы крови и воргены имеют примерно 20% шанс увидеть специальные анимации персонажей каждый раз, когда прыгают. Из-за того, что ночные эльфы были в World of Warcraft с самого релиза игры – соревнования по тому, кто сможет выбить как можно больше подобных анимаций подряд продолжаются годами.

И вот в них появился новый чемпион. Клип пользователя Twitch под ником SingActDirect показывает как, расположившись на небольшом холме, друид 18 уровня Kittypurry начал серию прыжков, достигшую невероятного показателя в 17 сальто вперед.

Рекорд Kittypurry / видео с Twitch SingActDirect



Учитывая, что вероятность отдельного такого прыжка составляет 20% и к тому же уменьшается после каждого удачного, шансы случившегося настолько астрономически низкие, что для числового расчета подобной вероятности, наверное, понадобится научная степень.

что предыдущий рекорд среди ночных эльфов составлял 16 удачных "джампов" подряд, а поставил его игрок Horkheimer в 2020 году. Перед этим титул рекордсмена принадлежал геймеру с ником Yewna, отметившимся показателем в 15 прыжков еще в далеком 2016 году.

Геймерское сообщество бурно отреагировало на достижение SingActDirect – и комментарии были исключительно положительными. Некоторые шутили, что геймеру стоит немедленно сыграть в какую-нибудь лотерею, учитывая, что шансы выиграть в ней выше, чем на поддавшийся ему "подвиг".

Другие же наоборот предупредили игрока о том, что он мог использовать вообще весь свой запас удачи на это достижение и больше не стоит полагаться на нее в будущей жизни.