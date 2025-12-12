Соцсети покорило львовское GTA – ИИ помог представить как выглядела бы видеоигра про Львов

В соцсетях завирусился ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В нем автор в юмористическом стиле попытался представить как могла бы выглядеть видеоигра о Львове.

Креативное использование ИИ позволило создать концепт-трейлер игры о Львове с открытым миром, который стал безумно популярным в сети, информирует 24 Канал со ссылкой на @remylights в TikTok.

"Трейлер" игры о Львове взорвал сеть?

11 декабря в Tik-Tok появилось видео с коротким названием "игра про Львов", которое показывает как герой, одетый в плащ, прогуливается по Площади Рынок.

Узнать "город Льва", можно не только по знакомым домиками, трамваем или фонтанами, но и по забавными NPC, которые предлагают приобрести желто-голубую ленту или сделать "газетное" фото на память.

Менее чем за сутки ролик набрал более 14 тысяч лайков и почти 300 тысяч просмотров.

Забавный трейлер от ИИ: смотрите видео

Пользователи были в восторге от такой концепции и оставили немало положительных комментариев.

Интересно, что @remylights не впервые делает подобное видео о Львове, но предыдущий вариант был более серьезным и действительно напоминал игру вроде GTA или Mafia.

Еще один вариант игры о Львове: смотрите видео

Хотя все это лишь поделки с помощью ИИ, тот ажиотаж, который они создают в соцсетях может послужить стимулом для украинских разработчиков хотя бы задуматься о создании настоящей видеоигры в подобном сеттинге и стиле.

