Соцмережі підкорило львівське GTA – ШІ допоміг уявити як виглядала б відеогра про Львів
- У соцмережах став популярним гумористичний ролик, що уявляє відеогру про Львів, створений за допомогою штучного інтелекту.
- Відео, яке з'явилося у Tik-Tok, менш ніж за добу набрало понад 14 тисяч вподобань та майже 300 тисяч переглядів.
У соцмережах завірусився ролик, створений за допомогою штучного інтелекту. У ньому автор в гумористичному стилі спробував уявити як могла б виглядати відеогра про Львів.
Креативне використання ШІ дозволило створити концепт-трейлер гри про Львів з відкритим світом, який став шалено популярним у мережі, інформує 24 Канал з посиланням на @remylights у TikTok.
"Трейлер" гри про Львів підірвав мережу?
11 грудня у Tik-Tok з'явилося відео з короткою назвою "гра про Львів", яке показує як герой, одягнений у плащ, прогулюється Площею Ринок.
Впізнати "місто Лева", можна не лише за знайомими будиночками, трамваєм чи фонтанами, а й за кумедними NPC, які пропонують придбати жовто-блакитну стрічку чи зробити "газетне" фото на пам'ять.
Менш ніж за добу ролик набрав понад 14 тисяч вподобань та майже 300 тисяч переглядів.
Кумедний трейлер від ШІ: дивіться відео
Користувачі були в захваті від такої концепції та залишили чимало схвальних коментарів.
Цікаво, що @remylights не вперше робить подібне відео про Львів, але попередній варіант був більш серйозним та справді нагадував гру на кшталт GTA чи Mafia.
Ще один варіант гри про Львів: дивіться відео
Хоча все це лише поробки за допомоги ШІ, той ажіотаж, який вони створюють у соцмережах може послугувати стимулом для українських розробників бодай задуматися про створення справжньої відеогри у подібному сетингу та стилі.
Після анонсу, зробленого ще у липні, у відомому шутері Squad нарешті з'явилися ЗСУ. За них вже можна зіграти аби випробувати нову техніку та зброю.
Відомий український бренд тактичного спорядження з'явився у Battlefield 6. У хітовому шутері можна побачити медичні сумки, рюкзаки та інші речі від M-TAC.