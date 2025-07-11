Бывший аналитик NAVI отныне будет тренировать команду Liquid

Команда Liquid объявила о важных изменениях в своем составе по Counter-Strike 2. Новым главным тренером стал Виктор "flashie" Тамаш Беа, который ранее работал аналитиком в NAVI. Этот шаг вызвал большой интерес в киберспортивном сообществе, ведь венгерский специалист имеет впечатляющий опыт работы с топовыми командами.

Что известно о новом этапе для Liquid и изменениях в тренерском составе?

Назначение Виктора "flashie" Тамаша Беа состоялось 9 июля 2025 года – после того, как организация разорвала сотрудничество с предыдущим тренером Торбьорном "mithR" Нюборгом еще в марте. Временно обязанности тренера выполнял аналитик данных Джей "DeMars DeRover" Ли, который вел команду на нескольких крупных турнирах, в частности PGL Bucharest, IEM Melbourne, IEM Dallas и BLAST.TV Austin Major. Однако результаты оставались нестабильными, что и заставило Liquid искать нового лидера, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Смотрите также NAVI распустили одну из своих команд и делают паузу в ее дисциплине

Виктор "flashie" Беа, 29-летний венгр, присоединился к Liquid после работы аналитиком в Natus Vincere с августа 2023 года. За это время он помог NAVI одержать победы на нескольких престижных турнирах 2024, в частности PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, IEM Rio и ESL Pro League Season 20. Его вклад в трансформацию NAVI в международный состав считается ключевым для успехов команды.

До работы в NAVI flashie тренировал венгерские команды, такие как Salamander и Budapest Five, а также женские составы CLG Red и FlyQuest RED. Хотя как игрок он не достиг значительных высот в CS:GO, его тренерский и аналитический опыт делает его перспективным специалистом для Liquid.

Сейчас Liquid переживает непростой период. С момента прихода Камиля "siuhy" Шкарадека команда участвовала в четырех турнирах, но лишь раз достигла плей-офф – на IEM Melbourne. На IEM Dallas и Austin Major команда вылетала на ранних стадиях. Несмотря на слухи о возможном уходе Кита "NAF" Марковича, генеральный менеджер Liquid Стив Перино подтвердил, что состав останется неизменным на вторую половину сезона.

Сейчас состав Liquid выглядит так:

Кит "NAF" Маркович.

Рассел "Twistzz" Ван Далкен.

Роланд "ultimate" Томковяк.

Гай "NertZ" Илуз.

Камиль "siuhy" Шкарадек.

Виктор "flashie" Тамаш Беа (тренер).

Назначение flashie рассматривается как шанс для Liquid перезагрузить свою игру. Его аналитический подход и опыт работы с NAVI могут стать тем толчком, в котором команда нуждается для возвращения к борьбе за высшие награды. Ближайшие месяцы покажут, как новый тренер адаптируется к роли и какие изменения принесет в динамику команды.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!