Баг с ультимативной способностью заставил переиграть часть матча

Во второй игре серии между Yakult Brothers и Xtreme Gaming, которая проходила в рамках китайского закрытого квалификационного турнира к The International 2025, произошел технический сбой, связанный с Queen of Pain. Мидланер Yakult Brothers, Чжоу "Эмо" Йи, активировал ультимативную способность – Звуковую волну. Но вместо того, чтобы нанести вред соперникам, она ударила по самой Queen of Pain, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Смотрите также ESL выпускает мерч по Dota 2 в рамках официального сотрудничества с Valve

Проблема возникла из-за взаимодействия с механикой одной из граней, которая увеличивает урон от заклинаний, но также наносит часть этого урона самому герою. В условиях высокого сопротивления у вражеских героев, в частности из-за артефакта Aeon Disk, урон фактически вернулся к самой Queen of Pain и убил ее мгновенно.

Вот как это работает. Если враг имеет высокое сопротивление статуса, урон от Sonic Wave для Queen of Pain уменьшается до одного HP, что не может быть изменено. Sonic Wave является дебафом, и высокое сопротивление его удаляет. Удаление и применение дебафа происходят практически одновременно, но удаление все же происходит несколько раньше. В результате урон перенаправляется на Queen of Pain, что приводит к ее мгновенной смерти.

Но это не самое худшее, потому что после возрождения герой имел лишь 1 HP, который невозможно было восстановить.

Организаторы турнира вмешались в ситуацию и перезагрузили игру на 42-й минуте – еще до того, как произошла ошибка. Это позволило продолжить матч без технического дефекта. После восстановления Xtreme Gaming смогли одержать победу в серии со счетом 2:1 и пройти в грандфинал. Yakult Brothers получили еще один шанс в нижней сетке.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!