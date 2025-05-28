Водитель Cybertruck играл в Grand Theft Auto на шоссе в режиме автопилота

На видео, вызывающем как ужас, так и удивление от нелепости, водитель Tesla Cybertruck снял себя за игрой в Grand Theft Auto V во время движения по шоссе в режиме полного автопилота (FSD). Ролик сразу же стал вирусным в сети.

Сначала видео было опубликовано в Instagram пользователем под ником "CTJesu55", чье настоящее имя, вероятно, Адиль, информирует 24 Канал. Тревожный ролик быстро распространился другими социальными сетями.

Смотрите также Rockstar пришлось изменить персонажа в GTA 6, чтобы не платить тиктокеру

На кадрах видно, как автор видео управляет виртуальным Cybertruck в игре GTA – франшизе, которая сатирически воспевает безрассудное вождение в частности – при этом игнорируя реальный автомобиль, за которым он должен был бы следить.

Водитель Cybertruck играет в GTA V за рулем – смотрите видео:

Даже некоторые сторонники Tesla были возмущены выходками водителя. Пользователи в соцсетях комментировали, что "такая глупость может аукнуться всем... Компании, акционерам и другим пользователям Tesla FSD".

Справка! FSD – Full Self Driving, или система полного автопилота Tesla, которая позволяет автомобилям двигаться самостоятельно. Однако она предполагает готовность водителя в любой момент перехватить контроль над автомобилем.

Многих комментариев также удивило, как водителю удалось держать контроллер PlayStation, находясь в режиме FSD, поскольку по правилам использования эта функция должна выдать громкое предупреждение, если водитель не следит за дорогой.

Вероятно, водитель использовал какое-то устройство или метод, чтобы заблокировать камеры Tesla, отслеживающие движение глаз и могут выявить невнимательность водителя. В онлайн-обсуждениях предполагают, что сенсор был затемнен (на видео CTJesu55 видно большой черный круг).

В целом, комментарии были преимущественно насмешливыми. Один из пользователей на Reddit отметил иронию, что это "буквально то, из чего GTA сделала бы сатиру".

Этот инцидент стал еще одним примером сомнительного использования функции автопилота. А тем временем стало известно, что даже спустя 12 лет GTA 5 все еще продает больше копий за квартал, чем большинство игр при жизни.