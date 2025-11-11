Разработчики хитовой Dispatch ответили будет ли второй сезон игры
- Разработчики игры Dispatch рассматривают возможность создания второго сезона, учитывая большой успех первого.
- Актер Аарон Пол, который озвучил главного героя, готов работать над продолжением игры.
Супергеройская игра Dispatch стала настоящим успехом в Steam. Неудивительно, что ажиотаж вокруг проекта, заставил его создателей ответить планируется ли создание второго сезона этого игрового сериала.
Студия AdHoc отреагировала на огромное количество вопросов геймеров о намерениях выпустить еще один сезон видеоигры Dispatch, сообщает 24 Канал со ссылкой на No Context Dispatch в X.
Второй сезон неизбежен?
Dispatch сочетает элементы стратегического симулятора вместе с жанром интерактивного кино, а сюжет игры покорил огромное количество геймеров.
История супергероя на пенсии, который теперь должен управлять командой героев и бывших злодеев весьма пришлась по вкусу игрокам. За первые 10 дней, продажи проекта превысили 1 миллион копий, а оценки геймеров и критиков делают Dispatch одной из лучших игр в 2025 году.
Учитывая все это, разработчиков начали атаковать вопросом о вероятном продолжении и они довольно быстро дали многообещающий ответ.
Во время подкаста The Friends Per Second сооснователи Adhoc Studio, Ник Герман и Пьер Шоретт высказались о будущем Dispatch.
Думаю, что нам придется хотя бы подумать о 2 сезоне сейчас. Три недели назад это было под вопросом,
– прокомментировал Шоретт успех проекта.
Отрывок из разговора – смотрите видео
Готов к работе над продолжением хоть прямо сейчас известный актер Аарон Пол, который озвучил протагониста.
Я надеюсь, что мы с тобой поработаем над несколькими сезонами этой игры. Я надеюсь, что мы сделаем больше,
– сказал он в разговоре с блогером и стримером MoistCr1tikal, который также озвучил персонажа в игре.
Поэтому, поклонники Dispatch могут быть спокойны относительно будущего проекта, ведь оно выглядит весьма перспективным.