Выгоняют отовсюду: российскую сборную сняли с Warcraft 3 Nations League
Представители киберспортивной сферы продолжают осуждать российскую агрессию. На этот раз даже дошло до того, что они не захотели играть с геймерами, представляющими страну-агрессора.
Весь цивилизованный мир продолжает осуждать Россию и поддерживать Украину. Не стоят в стороне и представители разных киберспортивных организаций. А очередное тому подтверждение появилось вчера вечером.
К теме Посоревновались: белорусских и российских игроков отстранили от участия в турнирах по Quake
Российскую сборную сняли с Warcraft 3 Nations League
Речь идет о том, что национальную сборную Россию сняли с турнира, который называется Warcraft 3 Nations League. Подобной информацией поделились вчера представители сразу нескольких российских порталов. Согласно их данным, произошло это потому, что большинство команд просто отказались играть с представителями страны-агрессора. А из-за этого отдавать им автоматически первое место организаторы не захотели.
Отметим, что России должна была выступать в группе B, где ее соперниками были такие коллективы: Украина, США, Германия, Великобритания и Южная Корея. Также добавим, что произошло это внезапно. Дело в том, что свой первый матч российская сборная должна была провести вчера, то есть в день, когда ее и выгнали.
Другие "киберспортивные новости"
- NAVI и другие партнеры ESL перечислят 125 тысяч долларов в благотворительные фонды, помогающие пострадавшим украинцам.
- На фоне российской агрессии Valve отложила на неопределенный срок весенний сезон Dota Pro Circuit 2021/2022 в Восточной Европе.
- Аналогично поступили и организаторы соревнования под названием PUBG Continental Series 6. Они также перенесли открытые квалификации в Восточной Европе на неопределенный срок.
- Похожее решение приняли и организаторы лиги EMEA Championship 2022 в дисциплине League of Legends: Wild Rift. Они отменили все матчи команд из Восточной Европы.