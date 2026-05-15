Разработчик Kingdom Come: Deliverance финансирует сохранение реального замка, появившегося в игре

Студия Warhorse решила выйти за пределы создания исторически точных цифровых миров и сделала реальный вклад в сохранение европейского архитектурного наследия. Совместными усилиями разработчиков и игрового сообщества удалось собрать значительную сумму для восстановления средневековой крепости в Чехии.

Почему разработчики популярной RPG решили инвестировать тысячи долларов в настоящую архитектурную достопримечательность?

Замок Пиркштайн является одним из самых узнаваемых сооружений в игре Kingdom Come: Deliverance. В виртуальном мире он служит базой для главного героя Генри в регионе Ратае, однако в реальности этот замок является важным памятником чешской истории XIV века. Расположенная в регионе Посазави в Центральной Богемии, эта готическая крепость стоит уже более 675 лет, несмотря на многочисленные испытания временем и людьми, пишет GamesRadar.

Смотрите также Создатель Kingdom Come: Deliverance больше не будет делать видеоигры

На протяжении веков Пиркштайн неоднократно менял владельцев и страдал от разрушений. В частности, исторические записи свидетельствуют о масштабном пожаре в 15 веке, крестьянские восстания в 17 веке и десятилетия постепенного упадка из-за отсутствия должного ухода.

Несмотря на то, что замок выстоял под натиском веков, современные эксперты и реставраторы забили тревогу. По их словам, знаковая колокольня замка оказалась в критическом состоянии и требует немедленного вмешательства для предотвращения обрушения структуры.



Замок Пиркштайн / Фото Dan Řežábek

В 2025 году начались масштабные усилия по сохранению объекта, которые финансировались за счет частных пожертвований, местных церковных приходов и грантов от европейских правительств.

Студия Warhorse Studios, известная своим фанатичным отношением к исторической достоверности, не осталась в стороне. Во время проведения тематического фестиваля средневековья на платформе Steam разработчики запустили благотворительную акцию: они пообещали перечислять 1 доллар с каждой проданной копии игры на нужды замка, сообщает Gfinity Esports.

Результат превзошел ожидания. Благодаря активности игроков удалось собрать более 65 000 долларов:

Во время средневекового фестиваля в Steam мы пообещали жертвовать 1 доллар с каждой проданной копии KCD. Благодаря вам, нашему невероятному сообществу, мы передали более 65 000 долларов на сохранение замка Пиркштайн. Вы сделали это возможным. От имени Warhorse и Пиркштайна – благодарим вас,

– прокомментировали разработчики в официальном сообщении.



Студия Warhorse собрала 65 000 долларов / Изображение Warhorse Studios

Такая инициатива подчеркивает глубокую связь между серией Kingdom Come и чешской историей. В отличие от многих фэнтезийных ролевых игр, проект Warhorse строился на реальных локациях, настоящих политических конфликтах и аутентичной архитектуре Богемии. Этот подход сформировал вокруг игры преданное сообщество ценителей истории.

Сегодня эта связь стала взаимовыгодной для всех сторон. Региональное управление туризма Центральной Богемии даже создало специальные туристические маршруты вокруг реального замка Пиркштайн, вдохновленные событиями и локациями игры. Это стимулирует развитие местного туризма, повышает осведомленность об историческом наследии и помогает собирать средства на дальнейшие реставрационные работы.

Таким образом, успех видеоигры напрямую способствует сохранению физических объектов культуры, превращая пиксели в реальные строительные материалы для восстановления памятников.

Смотрите также Игрок Kingdom Come: Deliverance 2 нашел остроумную великодку на Гарри Поттера

Вам также будет интересно узнать: что известно о замке Пиркштейн

История замка Пиркштейн начинается в первой половине XIV века, когда влиятельный чешский магнат Индржих из Липы заложил здесь фортификационное сооружение как часть укреплений города и собственную резиденцию. Первые письменные упоминания о замке датируются 1346 годом, что позволяет отнести его к ранней волне развития готической замковой архитектуры в регионе, пишет ресурс Posázaví.

В средневековье Пиркштейн выполнял сразу несколько функций. Он был не только оборонительным сооружением, но и административным центром местной власти. Замок расположили на скалистом мысе над рекой Сазава, что обеспечивало естественную защиту и контроль над торговыми путями. Уже в XV веке он перешел к различным шляхетским родам, среди которых были представители политической элиты Богемии, включая Гинею Птачека из Пиркштейна, который стал одной из ключевых фигур гуситской эпохи, добавляет издание Hrady.



Замок Пиркштайн / Фото Dan Řežábek

Судьба замка была нестабильной. В 1447 году он серьезно пострадал от пожара, после чего неоднократно менял владельцев и постепенно терял стратегическое значение. В XVI веке центр власти в регионе переместили в другую резиденцию, и Пиркштейн начал приходить в упадок. Окончательный удар нанесла крестьянская война 1627 года, во время которой сооружение существенно разрушили.

Несмотря на разрушения, замок не был полностью утрачен. В начале XVIII века его частично перестроили под приходской дом и колокольню, что фактически изменило его функцию с военной на религиозную и административную. Именно эта трансформация и сохранила объект до сегодня, хоть и в измененном виде.

Сегодня Пиркштейн является памятником культурного наследия и частично интегрирован в туристические маршруты региона Сазавы. Его руины и сохранившиеся фрагменты стали узнаваемыми элементами исторического ландшафта, который и лег в основу визуального мира игры Kingdom Come: Deliverance.

Смотрите также Игрок Kingdom Come: Deliverance 2 превратил жителей целого города в шутов

Что известно о Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance II – это ролевая игра с открытым миром, разработана студией Warhorse Studios и выпущена в 2025 году. Она является прямым продолжением Kingdom Come: Deliverance и продолжает историю главного героя Генри в еще более масштабном и детализированном средневековом сеттинге, напоминает 24 Канал.

События игры разворачиваются в Богемии XV века, где конфликты между феодальными группировками, королевскими претендентами и местными силами приобретают новую интенсивность. Разработчики значительно расширили карту мира, сделав ее примерно вдвое больше оригинала, что позволило охватить новые регионы, города и замки, а также углубить исторический контекст.

С точки зрения геймплея, Kingdom Come: Deliverance 2 сохраняет акцент на реализме. Боевая система стала более гибкой и технически сложной, с обновленной анимацией и расширенным набором приемов ближнего боя. Разработчики продолжили идею "системной симуляции средневековья", где каждое действие игрока имеет последствия – от социальных взаимодействий до экономики и репутации.

Сюжет игры имеет значительно больший масштаб и оперирует сложной структурой миссий. По данным разработчиков, сценарий содержит более двух миллионов слов, что ставит проект среди крупнейших в жанре ролевых игр. Это позволило создать многоуровневую историю с большим количеством персонажей, политических линий и моральных выборов.

Отдельно стоит отметить технический уровень игры. Warhorse Studios использовала модернизированную версию CryEngine, дополненную системами захвата движений и лица, что значительно повысило уровень анимационной достоверности. В сочетании с историческими консультациями это дало результат в виде максимально приближенного к реальности средневекового мира.

Смотрите также Почему в Kingdom Come: Deliverance 2 нет детей – разработчики рассказали о забавной дилемме

Будет ли продолжение после KCD2 и что дальше будет делать Warhorse Studios?

Официальные сигналы от Warhorse Studios указывают, что Kingdom Come: Deliverance 2 не обязательно является финальной точкой франшизы, но и не гарантирует немедленного продолжения в формате третьей части. Разработчики неоднократно подчеркивали, что второй проект был задуман как масштабное завершение конкретной сюжетной арки Генри, однако оставляют пространство для расширения вселенной.

После релиза игры студия сфокусировалась на поддержке продукта – патчах, дополнениях и контентных обновлениях, которые растягиваются на период после запуска. Это типичный подход для крупных RPG-проектов, где основной цикл развития продолжается еще несколько лет после выхода.

Параллельно с поддержкой игры Warhorse Studios начала работу над новыми проектами, пишет 24 Канал. По имеющейся информации, студия уже разрабатывает новую AAA RPG в том же направлении – то есть с акцентом на историческую или полуисторическую реалистичную симуляцию, сложные системы взаимодействия и открытый мир. Это означает, что даже если Kingdom Come 3 и появится, этот проект не является ближайшим приоритетом.