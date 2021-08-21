Warzone, GTA V или FIFA 20: аналитики подсчитали, какая игра зарабатывала больше денег за минуту

Новое исследование показало, как много известные видеоигры зарабатывали за 1 минуту в 2020 году, а победитель этой своеобразной номинации получал $ 3633,94 каждые 60 секунд. Детали в материале.

Новое исследование показало, сколько средств в 2020 году заработали самые популярные тайтлы видеоигровой индустрии такие как Call of Duty: Warzone, FIFA 20, GTA V и другие, включая подсчет их поминутного дохода.

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Бесспорно, что многие отрасли понесли сокрушительные удары и продолжают страдать из-за глобальной пандемии COVID-19, однако видеоигры стали одним из немногих рынков, которым наоборот удалось даже процветать среди кризиса.

Поскольку люди во всем мире были вынуждены оставаться дома, многие обратились к видеоиграм не только как к способу развлечься, но и как к источнику общения. В результате разработчики и издатели получили огромные прибыли, а новое исследование от портала Netbet сформировало рейтинг проектов, которые принесли своим создателям больше всего средств.

Сколько денег заработали самые популярные игры за год, день и минуту в 2020 году (данные Netbet) Название игры Доход за год Доход за день Доход за минуту Call of Duty: Modern Warfare + Warzone $ 1,91 млрд $ 5 млн 232 тыс. $ 3, 633.94 FIFA 20 $ 1,08 млрд $ 2 млн 958 тыс. $ 2, 054.79 GTA V $ 911 млн $ 2 млн 495 тыс. $ 1, 733.26 NBA 2K21 $ 889 млн $ 2 млн 435 тыс. $ 1, 691.40 NBA 2K20 $ 771 млн $ 2 млн 112 тыс. $ 1, 466.89 Call of Duty: Black Ops Cold War $ 678 млн $ 1 млн 857 тыс. $ 1, 289.95 Animal Crossing: New Horizon $ 654 млн $ 1 млн 791 тыс. $ 1, 244.29 Cyberpunk 2077 $ 609 млн $ 1 млн 668 тыс. $ 1, 158.68 The Sims 4 $ 462 млн $ 1 млн 265 тыс. $ 879.00 Doom Eternal $ 454 млн $ 1 млн 243 тыс. $ 863.77

Принимая во внимание не только традиционные продажи экземпляров игры, но и внутренние микротранзакции, покупку предметов и DLC, команда портала NetBet подсчитала, что Call of Duty: Warzone принесла разработчикам наибольший доход в 2020 году и стала единственной игрой которой удалось приблизиться к отметке в 2 миллиарда долларов. Это более 5 миллионов долларов ежедневно, или невероятных 3634 доллара в минуту – и все это для бесплатной королевской битвы.

FIFA 20 заняла второе место в списке с общим доходом чуть более 1 миллиарда долларов и 2054 доллара в минуту. Удивительно то, что почти восьмилетняя GTA V с прибылью в 911 миллионов долларов попала в тройку лидеров, а произошло это главным образом благодаря GTA Online.

Прибыль приведенных проектов поражает и будет интересно посмотреть, как эти цифры изменятся в 2021 году, когда ситуация с COVID-19 становится несколько легче и карантинные ограничения начинают ослабевать.