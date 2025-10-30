Сейчас новая функция доступна только на смартфонах серии Redmi K90, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmochina. Это довольно интересный и неожиданный шаг развития мобильного гейминга на устройствах под управлением Android.

Как работает запуск ПК-игр на смартфонах Xiaomi?

Обновленный Game Center от Xiaomi теперь предлагает возможности эмуляции компьютерных игр на смартфонах. Хотя инструменты для эмуляции, такие как GameHub и Winlator, уже имеют популярность среди геймеров на Android, собственно решение от Xiaomi может заинтересовать многих владельцев устройств компании.

Технология работает на базе движка WinPlay Engine, разработанного Xiaomi, который позволяет запускать игры для ПК непосредственно на мобильных устройствах. Этот движок компания представила еще в начале года, как сообщало издание GSM Arena.

На данный момент функция официально поддерживает три известные игры:

Hollow Knight,

Hollow Knight: Silksong,

Stardew Valley.

Кроме того, разработчики добавили несколько полезных улучшений. В приложении появилась система достижений и корректная синхронизация облачных сохранений, что позволяет игрокам переключаться между устройствами без потери прогресса.

Также была улучшена совместимость с контроллерами и расширена поддержка популярных моделей геймпадов. Приложение получило новые экранные элементы управления, которые адаптируются к коротким и длинным нажатиям, необходимых в различных играх.

Поддержка игр из Steam на смартфонах Xiaomi пока находится на экспериментальной стадии. Это означает, что пользователи могут сталкиваться с определенными проблемами, над устранением которых активно работает команда Redmi. Если компании удастся решить все технические вопросы, Xiaomi Game Center может стать одним из самых доступных способов играть в компьютерные игры на смартфоне.