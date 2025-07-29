Команды из CCT Season 3, которые могут ворваться на Tier 1 сцену Counter-Strike 2

Champion of Champions Tour является кузницей талантов мира Counter-Strike 2. Некоторые команды с 3–го сезона имеют потенциал, чтобы выступать на значительно более высоком уровне.

Одна из важнейших платформ для открытия молодых талантов в Counter-Strike 2 – это серия турниров CCT (Champion of Champions Tour). Именно здесь соревнуются амбициозные составы, которые имеют все шансы закрепиться на топовом уровне. О самых перспективных из них в Season 3 вам расскажет 24 Канал.

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TNL

Украинский коллектив Team Next Level показывает стабильно хорошую игру на Tier 3 сцене и уже получает приглашения на турниры рангом выше.

В частности, уже совсем скоро молодые киберспортсмены под шефством Дмитрия "jR" Червака попробуют свои силы на Blast Bounty 2025 Season 2 и ESL Pro League Season 22.

Состав коллектива:

Виктор "onic" Бабий;

Артем "cairne" Мушинский;

Артем "Flierax" Хиоара;

Дмитрий "nifee" Тедиашвили;

Дэвид "Dawy" Бибик.

То, что в июне 2024 года команда была на 177 месте в рейтинге HLTV, а по состоянию на сейчас занимает 30 место, лишний раз подтверждает их невероятный прогресс.

FAVBET Team

Продолжает свой подъем на вершину киберспортивного мира также и амбициозная FAVBET Team.

Со средним возрастом игроков в 24,7 года, ростер команды является идеальным сплавом опыта, за который отвечают "ветераны" украинской сцены Counter-Strike Вondik и j3kie, и молодой крови, голодной к победам.

Полный состав коллектива:

Владислав "bondik" Нечипорчук;

Александр "Smash" Турчин;

Евгения "j3kie" Сергачев;

Даниил "t3ns1on" Кашура;

Макс "Marix" Кугенер.

Хотя ребята сейчас находятся на 65 строчке рейтинга HLTV, удачное выступление в 5 серии CCT Season 3 может усилить их позиции и подарить уверенность в своих умениях, которая жизненно необходима такому перспективному коллективу.

Passion UA

Не менее перспективным выглядит предстоящий сезон и для организации известного футболиста Александра Зинченко.

Хотя состав команды претерпел изменения после того, как им удалось показать себя на шанхайском "Мейджоре", обновленный ростер выглядит угрожающим, ведь к нему присоединились опытные киберспортсмены.

Сейчас Passion UA представляют:

Никита "jackasmo" Скиба;

Алексей "Topa" Топчиенко;

Владислав "Kvem" Король;

Владимир "Woro2k" Велетнюк;

Сергей "DemQQ" Демченко.

Команда уже долгое время держится в районе 30 позиции рейтинга HLTV, но всего один правильный импульс может отправить их рангом выше.

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NIP

Продолжают попытки вернуться на вершину киберспортивного мира "ниндзи в пижамах".

Украинским поклонникам киберспорта любопытства в наблюдениях за этим некогда грозным коллективом добавляет наличие в составе нашего легионера – Артема Мороза, более известного как r1nkle.

Также в составе команды выступают:

Каспер "xKacpersky" Габара;

Марко "Snappi" Пфайфер;

Расмус "sjuush" Бек;

Мишель "ewjerkz" Пинто.

Шведская организация дает киберспортсменам все возможности для развития, поэтому фанаты соревновательного CS2 уже долгое время ожидают от NIP возвращения на T1 сцену.

Чего им постоянно не хватает для этого? Точно сказать трудно, но мы думаем, что как только это препятствие исчезнет, то легендарный "тег" снова будет звучать на всех крупных турнирах.

Почетное упоминание: ENCE и SAW

Сложно иметь статус "вечно перспективных", однако финская ENCE и португальская SAW являются именно такими командами.

В хороший для себя день оба коллектива могут создать проблему любому сопернику. Впрочем, нередко они сами сталкиваются с трудностями и могут проиграть любому.

При условии, если эти две команды наладят стабильность и найдут собственный стиль игры, они действительно могут побороться за место под солнцем на верхушке рейтингов Valve и HLTV.