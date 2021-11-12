"Зеленый человечек": в Battlefield 2042 нашли скандальный скин на российского бойца

Геймеры нашли в видеоигре Battlefield 2042 скин с названием "Зеленый человечек". Самое главное, что разработчики из DICE создали такой образ для российского специалиста.

Наверное, почти все поклонники серии Battlefield знают, что на следующей неделе должен состояться релиз новой части. Правда, уже сейчас ознакомиться с этой видеоигрой могут все владельцы издания Gold или Ultimate, а также подписчики EA Play Pro.

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Понятно, что сделать это смогли и геймеры из Украины, правда, вряд ли им понравился скин на одного из специалистов. Речь идет об инженере из России, которого зовут Петр Гусковский (прозвище Борис). У этого персонажа есть сразу несколько уникальных образов, но один из них получил очень неоднозначное название – "Little green man", а в русской локализации – "Зеленый человечек".

, что так называют российских военных без опознавательных знаков, которые в 2014 году приняли активное участие в аннексии Крыма.

Петр действительно похож на классического "зеленого человечка", хотя стоит отметить, что у него все же есть опознавательный знак – нашивка с флагом России. Понятно, что такой скин очень не понравился геймерам из Украины, поэтому в сети уже можно найти немало жалоб от наших игроков.

К примеру, пользователь платформы Reddit с псевдонимом Dankoua считает, что "компании EA и EA DICE поддерживают терроризм и агрессию против Украины". А геймер с никнеймом Waggle-free в своем твиттере посоветовал разработчикам добавить еще и представителей реальных террористических организаций. Стоит отметить, что активно обсуждают эту тему и пользователи англоязычного форума ReserEra. Они также очень удивлены, а в целом не понимают, почему представители шведской студии DICE не ознакомились с этой темой подробнее.

Борис в англоязычной версии игры Battlefield 2042 / Фото с твиттера Waggle-free

Борис в русскоязычной версии игры Battlefield 2042 / Фото с твиттера Yehor Chekalkin

Напоследок стоит отметить, что представители компании Electronic Arts или студии DICE пока никак эту ситуацию не комментировали.