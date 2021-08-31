Все геймеры знают, что разработчики из CD Projekt RED оставили в видеоигре Cyberpunk 2077 немало пасхалок. Наверное, игроки даже пока еще не нашли все, хотя интересных находок хватает. Например, геймеры находили в этой игре пасхалку на "Гарри Поттера", а также даже на культовое телешоу "Разрушители легенд".

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На этот раз пользователь с никнеймом NeuroTechno94 нашел интересную пасхалку на игру The Witcher 3: Wild Hunt, а если точнее, то на дополнение с названием "Blood and Wine" ("Кровь и Вино"). Главный герой этой истории посетил лагерь банды Альдекалдо, а уже там услышал одну очень знакомую мелодию, которую играл на гитаре местный музыкант.

Точное ее название NeuroTechno94 вспомнить не смог, а вот пользователи платформы Reddit подсказали ему, что это музыка, которую можно услышать во время битвы Геральта с Детлаффом. Геймеры также отметили, что иногда такую мелодию играют и другие музыканты Найт-Сити. То есть эту музыку можно услышать даже не посещая лагерь этой банды. Хотя также геймеры добавили, что "поймать" такой момент непросто.

Стоит отметить, что пользователям платформы Reddit такая пасхалка очень понравилась, а пост NeuroTechno94 уже собрал почти 4 тысячи лайков и немало положительных отзывов. Интересно, что некоторым геймерам эта мелодия напомнила песню, которую можно услышать в еще одной популярной видеоигре – Metro Exodus.

Оригинальная мелодия, которую можно услышать в игре Cyberpunk 2077: видео

Мелодия, которую можно услышать в игре The Witcher 3: Wild Hunt: видео

Мелодия, которую можно услышать в игре Metro Exodus: видео