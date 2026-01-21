Спробуй пережити цю катку: геймер створив установку, що дарує небачене 5D занурення в шутер

Ентузіаст здивував геймерів у соцмережах, створивши неймовірну установку для гри в шутери. ПК стріляє феєрверками та б'є гравця струмом, якщо в нього влучають. Деталі – у матеріалі.

Геймер з Піднебесної вивів занурення в шутери на новий рівень, створивши "сетап", який дає відчути усю небезпеку жанру на власній шкурі, інформує Toms Hardware.

Варте уваги У Росії вигадали абсурдну причину для заборони GTA 6

Найімерсивніший спосіб грати в шутери?

У соцмережі X стало вірусним відео користувача під ніком @interesting_aIl.

На ньому невідомий ентузіаст показав унікальний геймерський ПК, під'єднаний до цілої піротехнічної системи, подачі води, обдуву повітрям та навіть електрошокера.

Цей "катувальний сетап" забезпечує повне занурення у безплатний шутер Arena Breakout Infinite.

Щоразу, коли персонаж у грі отримує шкоду, монітор дрижить, а у гравця, вдягненого у захисний одяг та шолом, летять феєрверки.

Якщо цього мало, то коли в ігровому світі дощ – на геймера буквально розпилюється вода та дме шалений вітер. Як вишенька на торті існує ще одне особливе налаштування.

Унікальний сетап: дивіться відео

Струм від електрошокера б'є по конкретній частині тіла в яку було отримано пошкодження в грі. Якщо ж герой потрапляє під шквал куль опонентів, то гравця буквально зносить зі стільця безперервними ударами струму.

Ясна річ, що довго за таким ПК не пограєш, та й відверто кажучи, він й узагалі небезпечний для життя. Одначе, відео зчинило справжній фурор у соцмережах, набравши мільйони переглядів.

Хтозна, можливо, якась компанія надихнеться цим прецедентом та створить якусь геймерську станцію з подібними функціями 5D, але дещо меншим "вбивчим" потенціалом.

Що ще цікавого вигадували геймери?