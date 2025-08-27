Розробники відеоігор досить рідко відкрито говорять про фінансову складову своєї роботи, однак творці проєкту Gnomes неочікувано поділилися з широким загалом цікавою інформацією, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Великий відсоток за великий успіх?

Творіння інді-студії DYSTOPIAN у жанрі "tower defence" стало однією з найкраще оцінених стратегічних відеоігор 2025 року на платформі Steam.

Переплетена з "roguelike" забавка ставить гравця на чолі армії гномів, яка має пережити процедурно згенеровані сутички проти навали гоблінів та врешті здолати їхнього короля.

Трейлер гри: дивіться відео

Розробка гри зайняла близько 10 місяців, а її бюджет (без очевидних витрат на оплату праці, оскільки це інді) склав всього лиш 700 доларів. Приблизно 100 з них пішли на те аби Gnomes потрапила в Steam, але це далеко не усі кошти, які відеогра принесла Valve.

Річ у тому, що платформа забирає собі комісію від прибутку проєктів. Тож, Gnomes, яка станом на 13 серпня 2025 року заробила 367 484 долари, принесла власникам Steam близько 108 тисяч вічнозелених.

Можна було б подумати, що це грабунок серед білого дня, але самі розробники вважають зовсім інакше.

Вони забирають 30% вашого доходу, але це того варте,

– говорить Томмі Маккей.

На переконання творців гри, Steam дає безліч потужних інструментів для просування, серед яких виділяється список бажаного, який дозволяє розробникам перетворювати зацікавлених гравців на реальних покупців.

Окрім того, важливою складовою успіху на платформі є участь у регулярних "фестивалях", як от Ukrainian Games Festival 2025, де була представлена гра "Чумаки", та можливість випуску демоверсій.