Разработчики видеоигр довольно редко открыто говорят о финансовой составляющей своей работы, однако создатели проекта Gnomes неожиданно поделились с широкой общественностью интересной информацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Стоит внимания Энтузиасты создали собственный ремейк Portal 2 в Minecraft – на это ушло более 5 лет

Большой процент за большой успех?

Творение инди-студии DYSTOPIAN в жанре "tower defence" стало одной из лучше всего оцененных стратегических видеоигр 2025 года на платформе Steam.

Переплетенная с "roguelike" игрушка ставит игрока во главе армии гномов, которая должна пережить процедурно сгенерированные схватки против нашествия гоблинов и в конце одолеть их короля.

Трейлер игры: смотрите видео

Разработка игры заняла около 10 месяцев, а ее бюджет (без очевидных затрат на оплату труда, поскольку это инди) составил всего лишь 700 долларов. Примерно 100 из них пошли на то, чтобы Gnomes попала в Steam, но это далеко не все средства, которые видеоигра принесла Valve.

Дело в том, что платформа забирает себе комиссию от прибыли проектов. Поэтому, Gnomes, которая по состоянию на 13 августа 2025 года заработала 367 484 доллара, принесла владельцам Steam около 108 тысяч вечнозеленых.

Можно было бы подумать, что это грабеж среди белого дня, но сами разработчики считают совсем иначе.

Они забирают 30% вашего дохода, но это того стоит,

– говорит Томми Маккей.

По мнению создателей игры, Steam дает множество мощных инструментов для продвижения, среди которых выделяется список желаемого, что позволяет разработчикам превращать заинтересованных игроков в реальных покупателей.

Кроме того, важной составляющей успеха на платформе является участие в регулярных "фестивалях", как вот Ukrainian Games Festival 2025, где была представлена игра "Чумаки", и возможность выпуска демоверсий.