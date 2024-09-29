Оновлення Minecraft: що відомо про нового моба Скрипуна та біом Блідий сад

Напередодні відбулася офіційна презентація Minecraft Live, на якій розкрили подробиці про новий ігровий контент для популярної гри-пісочниці. Гравців познайомили з новим мобом під назвою Скрипун, новим біомом Блідий сад, а також розкрили деякі нові деталі.

Цікаво, що за день до заходу у мережі почали поширювати скриншоти з майбутньої презентації Minecraft Live, які продемонстрували новий контент, повідомляє Games 24. Згодом на заході усі чутки про нові об'єкти та персонажів підтвердилися.

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Що нового з'явиться в Minecraft

Скрипун і Блідий сад

У Minecraft дебютує новий біом під назвою Блідий сад. Цей біом має дві різні версії: вдень він дещо нагадує темний ліс, але вночі перетворюється на небезпечну зону, де блукає новий монстр, на ім'я Скрипун. Він має вигляд анімованого дерева і повністю імунний до атак гравців.

Однак, якщо гравець зустрінеться з ним поглядом, Скрипун застигне на місці. Але як тільки гравець відводить погляд, він відновлює свою погоню або атаку.

Щоб перемогти Скрипуна, гравці повинні дослідити Блідий сад і знайти серце Скрипуна. Знищення цього серця призведе до того, що монстр розсиплеться на порох.

Блідий сад та Скрипун: дивіться відео

Разом із Блідим садом у Minecraft з'явиться новий набір блоків, що відповідатимуть кольоровій гамі біома.

Мішки

Новий предмет, який наразі перебуває в експериментальному режимі. Мішки, незабаром будуть доступними в основній версії Minecraft в рамках оновлення Bundles of Bravery.

Функціональність мішків залишається незмінною: гравці можуть зберігати до 64 предметів в одному мішку, з можливістю змішувати різні типи предметів, якщо їх загальна кількість не перевищує 64.

Для виготовлення мішків потрібні мотузки та кролячі шкурки, тому гравцям доведеться полювати за цими матеріалами.



В наступному оновленні Minecraft з'являться мішки / Скриншот з гри

Новий режим Hardcore Mode

Надзвичайно популярний режим Hardcore Mode, який вже давно доступний у Minecraft Java, нарешті з'явиться і в Minecraft Bedrock. Він буде представлений в оновленні Bundles of Bravery, що дозволить гравцям на всіх платформах випробувати свої вміння на найвищому рівні.

Новини щодо екранізації Minecraft

Під час презентації були показані кадри зі зйомок екранізації Minecraft. Фанати побачили фальшиві кубики та повнорозмірні локації в ігровому стилі, укомплектовані культовою зброєю – кирками, мечами та арбалетами.

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Наступне велике оновлення для гри називається Bundles of Bravery, але ми не знаємо, коли воно вийде. Реліз відбудеться в найближчі місяці, але не факт, що це станеться до кінця 2024 року.

: Minecraft тепер буде отримувати щонайменше два досить великих оновлення на рік, можна припустити, що вони будуть виходити кожні пів року. Зазвичай гра отримувала оновлення влітку, а це означає, що Bundles of Bravery може вийти приблизно взимку.