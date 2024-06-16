10 найкращих мемів цього тижня від користувачів сабредітів gaming та gamingmemes, зібрав для вас Games 24.
Варте уваги Найпопулярніші та найпривабливіші – 5 стримерок з Twitch, що підкорили мільйони геймерів
10 місце – Коли головне не перемога
Автор – Adullum13
Коли виграв, граючи на одинці та коли програв, але граючи з друзями / Фото з Reddit
9 місце – Фанати Dragon Age оцінюють ігри серії
Автор – Fresh-Forever-5659
Може все ж варто дати Veilguard шанс / Фото з Reddit
8 місце – Коли "завис" на босі, і вже знаєш усі його репліки
Автор – dragon age Yui_lovee
Так, так я знаю / Фото з Reddit
7 місце – Коли платних доповнень вже забагато
Автор – joseph-keen-1
Коли бачиш класну гру та коли бачиш скільки у неї доповнень / Фото з Reddit
6 місце – Call of Duty вже не та
Автор – Low_Situation_1641
Коли розумієш, що ти більше не цільова аудиторія CoD / Фото з Reddit
5 місце – Інді-ігри рятують індустрію
Автор – joseph-keen-1
Без інді-ігор важко уявити геймінг / Фото з Reddit
До теми Словник геймера: що таке "AAA" проєкти та як виникла така класифікація відеоігор
4 місце – І чи було це того варто?
Автор – GruesomePassenger
Коли твій ПК за 3 тисячі доларів завантажився на 5 секунд швидше, ніж консоль за 400: Нарешті, справжнє блаженство / Фото з Reddit
3 місце – Консольні війни закінчилися?
Автор – huadgal
Але чи хтось сказав про це користувачам ПК / Фото з Reddit
2 місце – Коли вигадав крутий нікнейм
Автор – aryannakdeex
Коли замість нікнейму поставив купу загадкових символів – японський геймер намагається зрозуміти чому ти назвався "динозавром зубною щіткою з соусом ніндзя" / Фото з Reddit
1 місце – Стрибок графіки неможливо переоцінити
Автор – b3rdm4n
20 років не минулися дарма / Фото з Reddit