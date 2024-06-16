10 найкращих мемів цього тижня від користувачів сабредітів gaming та gamingmemes, зібрав для вас Games 24.

Варте уваги Найпопулярніші та найпривабливіші – 5 стримерок з Twitch, що підкорили мільйони геймерів

10 місце – Коли головне не перемога

Автор – Adullum13

Коли виграв, граючи на одинці та коли програв, але граючи з друзями / Фото з Reddit

9 місце – Фанати Dragon Age оцінюють ігри серії

Автор – Fresh-Forever-5659

Може все ж варто дати Veilguard шанс / Фото з Reddit

8 місце – Коли "завис" на босі, і вже знаєш усі його репліки

Автор – dragon age Yui_lovee

Так, так я знаю / Фото з Reddit

7 місце – Коли платних доповнень вже забагато

Автор – joseph-keen-1

Коли бачиш класну гру та коли бачиш скільки у неї доповнень / Фото з Reddit

6 місце – Call of Duty вже не та

Автор – Low_Situation_1641

Коли розумієш, що ти більше не цільова аудиторія CoD / Фото з Reddit

5 місце – Інді-ігри рятують індустрію

Автор – joseph-keen-1

Без інді-ігор важко уявити геймінг / Фото з Reddit

До теми Словник геймера: що таке "AAA" проєкти та як виникла така класифікація відеоігор

4 місце – І чи було це того варто?

Автор – GruesomePassenger

Коли твій ПК за 3 тисячі доларів завантажився на 5 секунд швидше, ніж консоль за 400: Нарешті, справжнє блаженство / Фото з Reddit

3 місце – Консольні війни закінчилися?

Автор – huadgal

Але чи хтось сказав про це користувачам ПК / Фото з Reddit

2 місце – Коли вигадав крутий нікнейм

Автор – aryannakdeex

Коли замість нікнейму поставив купу загадкових символів – японський геймер намагається зрозуміти чому ти назвався "динозавром зубною щіткою з соусом ніндзя" / Фото з Reddit

1 місце – Стрибок графіки неможливо переоцінити

Автор – b3rdm4n

20 років не минулися дарма / Фото з Reddit