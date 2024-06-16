10 лучших мемов этой недели от пользователей сабредитов gaming и gamingmemes, собрал для вас Games 24.
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10 место – Когда главное не победа
Автор – Adullum13
Когда выиграл, играя в одиночку и когда проиграл, но играя с друзьями / Фото с Reddit
9 место – Фанаты Dragon Age оценивают игры серии
Автор – Fresh-Forever-5659
Может все же стоит дать Veilguard шанс / Фото с Reddit
8 место – Когда "завис" на боссе, и уже знаешь все его реплики
Автор – dragon age Yui_lovee
Да, да я знаю / Фото с Reddit
7 место – Когда платных дополнений уже слишком много
Автор – joseph-keen-1
Когда видишь классную игру и когда видишь сколько у нее дополнений / Фото с Reddit
6 место – Call of Duty уже не та
Автор – Low_Situation_1641
Когда понимаешь, что ты больше не целевая аудитория CoD / Фото с Reddit
5 место – Инди-игры спасают индустрию
Автор – joseph-keen-1
Без инди-игр трудно представить гейминг / Фото с Reddit
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4 место – И стоило это того?
Автор – GruesomePassenger
Когда твой ПК за 3 тысячи долларов загрузился на 5 секунд быстрее, чем консоль за 400: Наконец, настоящее блаженство / Фото с Reddit
3 место – Консольные войны закончились?
Автор – huadgal
Но никто не сказал об этом пользователям ПК / Фото с Reddit
2 место – Когда придумал крутой никнейм
Автор – aryannakdeex
Когда вместо никнейма поставил кучу загадочных символов – японский геймер пытается понять почему ты назвался "динозавром зубной щеткой с соусом ниндзя" / Фото с Reddit
1 место – Скачок графики невозможно переоценить
Автор – b3rdm4n
20 лет не прошли даром / Фото с Reddit