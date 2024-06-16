Найкращі геймерські меми за останній тиждень: значення нікнеймів та хронологія Dragon Age

Пропонуємо вам поглянути на десятку найкращих та найсмішніших геймерських мемів, що з'явилися за минулий тиждень на розважальній платформі Reddit.

10 найкращих мемів цього тижня від користувачів сабредітів gaming та gamingmemes, зібрав для вас Games 24.

Варте уваги Найпопулярніші та найпривабливіші – 5 стримерок з Twitch, що підкорили мільйони геймерів

10 місце – Коли головне не перемога

Автор – Adullum13

Коли виграв, граючи на одинці та коли програв, але граючи з друзями / Фото з Reddit

9 місце – Фанати Dragon Age оцінюють ігри серії

Автор – Fresh-Forever-5659

Може все ж варто дати Veilguard шанс / Фото з Reddit

8 місце – Коли "завис" на босі, і вже знаєш усі його репліки

Автор – dragon age Yui_lovee

Так, так я знаю / Фото з Reddit

7 місце – Коли платних доповнень вже забагато

Автор – joseph-keen-1

Коли бачиш класну гру та коли бачиш скільки у неї доповнень / Фото з Reddit

6 місце – Call of Duty вже не та

Автор – Low_Situation_1641

Коли розумієш, що ти більше не цільова аудиторія CoD / Фото з Reddit

5 місце – Інді-ігри рятують індустрію

Автор – joseph-keen-1

Без інді-ігор важко уявити геймінг / Фото з Reddit

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4 місце – І чи було це того варто?

Автор – GruesomePassenger

Коли твій ПК за 3 тисячі доларів завантажився на 5 секунд швидше, ніж консоль за 400: Нарешті, справжнє блаженство / Фото з Reddit

3 місце – Консольні війни закінчилися?

Автор – huadgal

Але чи хтось сказав про це користувачам ПК / Фото з Reddit

2 місце – Коли вигадав крутий нікнейм

Автор – aryannakdeex

Коли замість нікнейму поставив купу загадкових символів – японський геймер намагається зрозуміти чому ти назвався "динозавром зубною щіткою з соусом ніндзя" / Фото з Reddit

1 місце – Стрибок графіки неможливо переоцінити

Автор – b3rdm4n

20 років не минулися дарма / Фото з Reddit