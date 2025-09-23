Sony анонсувала нову презентацію State of Play: коли відбудеться захід
- Sony анонсувала вересневу презентацію State of Play, яка відбудеться в ніч з 24 на 25 вересня і триватиме понад 35 хвилин.
- На заході покажуть геймплей нової гри Saros від Housemarque та можливі нові трейлери ігор Marvel's Wolverine, Marathon, Phantom Blade Zero та інших.
Sony Interactive Entertainment офіційно підтвердила, що проведе вересневу ігрову презентацію State of Play. Компанія розкрила дату, час та перші подробиці майбутнього шоу.
Загалом захід триватиме понад 35 хвилин і буде присвячене іграм від сторонніх, незалежних та внутрішніх студій, пояснює 24 Канал з посиланням на блог PlayStation.
Що відомо про вересневу State of Play?
Трансляція вересневого випуску State of Play відбудеться в ніч з 24 на 25 вересня. Подивитися її можна буде на офіційних каналах PlayStation у YouTube, Twitch та TikTok.
Початок заплановано опівночі – 25 вересня.
Трансляція State of Play – дивіться відео:
Що покажуть на State of Play?
Вже підтверджено, що на презентації продемонструють майже п'ять хвилин геймплею нового науково-фантастичного екшену Saros. Цю гру створює фінська студія Housemarque, відома за проєктами Returnal, Nex Machina та Alienation.
Крім офіційної інформації, існують чутки від інсайдерів. Зокрема, Том Хендерсон з Insider Gaming припускає, що на State of Play можуть показати новий трейлер супергеройського бойовика Marvel's Wolverine від Insomniac Games.
Також очікується поява шутера Marathon від Bungie, метроидванії у всесвіті God of War та бойовика Phantom Blade Zero. Не виключено, що на шоу знайдуть місце для Intergalactic: The Heretic Prophet та Ghost of Yotei.
Попередня презентація State of Play відбулася на початку вересня і була повністю присвячена шпигунському бойовику 007 First Light від студії IO Interactive, творців серії Hitman.