Загалом захід триватиме понад 35 хвилин і буде присвячене іграм від сторонніх, незалежних та внутрішніх студій, пояснює 24 Канал з посиланням на блог PlayStation.

Що відомо про вересневу State of Play?

Трансляція вересневого випуску State of Play відбудеться в ніч з 24 на 25 вересня. Подивитися її можна буде на офіційних каналах PlayStation у YouTube, Twitch та TikTok.

Початок заплановано опівночі – 25 вересня.

Трансляція State of Play – дивіться відео:

Що покажуть на State of Play?

Вже підтверджено, що на презентації продемонструють майже п'ять хвилин геймплею нового науково-фантастичного екшену Saros. Цю гру створює фінська студія Housemarque, відома за проєктами Returnal, Nex Machina та Alienation.

Крім офіційної інформації, існують чутки від інсайдерів. Зокрема, Том Хендерсон з Insider Gaming припускає, що на State of Play можуть показати новий трейлер супергеройського бойовика Marvel's Wolverine від Insomniac Games.

Також очікується поява шутера Marathon від Bungie, метроидванії у всесвіті God of War та бойовика Phantom Blade Zero. Не виключено, що на шоу знайдуть місце для Intergalactic: The Heretic Prophet та Ghost of Yotei.

Попередня презентація State of Play відбулася на початку вересня і була повністю присвячена шпигунському бойовику 007 First Light від студії IO Interactive, творців серії Hitman.