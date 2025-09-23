В целом мероприятие продлится более 35 минут и будет посвящено играм от сторонних, независимых и внутренних студий, объясняет 24 Канал со ссылкой на блог PlayStation.

Что известно о сентябрьском State of Play?

Трансляция сентябрьского выпуска State of Play состоится в ночь с 24 на 25 сентября. Посмотреть ее можно будет на официальных каналах PlayStation в YouTube, Twitch и TikTok.

Начало запланировано в полночь – 25 сентября.

Трансляция State of Play – смотрите видео:

Что покажут на State of Play?

Уже подтверждено, что на презентации продемонстрируют почти пять минут геймплея нового научно-фантастического экшена Saros. Эту игру создает финская студия Housemarque, известная по проектам Returnal, Nex Machina и Alienation.

Кроме официальной информации, существуют слухи от инсайдеров. В частности, Том Хендерсон из Insider Gaming предполагает, что на State of Play могут показать новый трейлер супергеройского боевика Marvel's Wolverine от Insomniac Games.

Также ожидается появление шутера Marathon от Bungie, метроидвании во вселенной God of War и боевика Phantom Blade Zero. Не исключено, что на шоу найдут место для Intergalactic: The Heretic Prophet и Ghost of Yotei.

Предыдущая презентация State of Play состоялась в начале сентября и была полностью посвящена шпионскому боевику 007 First Light от студии IO Interactive, создателей серии Hitman.