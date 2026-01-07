Steam заробив рекордно багато грошей у 2025 році
- Steam заробив понад 1,6 мільярда доларів у грудні 2025 року, встановивши новий рекорд завдяки зимовим розпродажам і святковій активності.
- Гра ARC Raiders стала лідером за кількістю продажів, реалізувавши понад 1,2 мільйона копій, тоді як Counter-Strike 2 залишалася найприбутковішою грою платформи.
Платформа Steam завершила 2025 рік історичним досягненням. За підрахунками аналітиків, у грудні сервіс отримав валовий дохід понад 1,6 мільярда доларів, що стало абсолютним рекордом за всю історію існування магазину. Цьому сприяли зимові розпродажі, святкові канікули та активність понад 100 мільйонів гравців по всьому світу.
Які ігри стали найпопулярнішими під час зимових розпродажів?
Аналітична компанія Alinea Analytics зафіксувала зростання доходу Steam на 22,7% порівняно з груднем 2024 року. Цей показник навіть перевершив попередній максимум грудня 2020 року, коли платформа заробила 1,4 мільярда на хвилі пандемічного буму відеоігор, пише 24 Канал.
У період між 21 грудня 2025 та 4 січня 2026 року безперечним лідером за кількістю продажів стала гра ARC Raiders:
Проєкт реалізував понад 1,2 мільйона копій саме за цей святковий проміжок часу.
Загалом гра перетнула позначку у 12 мільйонів проданих копій на всіх платформах, з яких 7 мільйонів припадає саме на Steam.
Розробники застосували вдалу стратегію, надавши 20-відсоткову знижку в найгарячіший період.
Результат перевершив усі очікування – тільки 26 грудня, у День подарунків, гра розійшлася тиражем 250 тисяч примірників.
Кількість щоденних активних користувачів сягнула рекордних 3,2 мільйона на всіх платформах, з яких 53% грали через Steam.
Проте за загальним доходом у цей період ARC Raiders посіла друге місце, заробивши понад 32 мільйони доларів. Першість традиційно утримала Counter-Strike 2, яка залишається найприбутковішим проєктом на платформі Valve.
Трейлер ARC Raiders: дивіться відео
Серед інших проєктів, що скористалися святковим ажіотажем:
Detroit: Become Human від студії Quantic Dream. Гра продала майже 993 тисячі копій завдяки безпрецедентній знижці з 40 до 4 доларів, що стало найнижчою ціною з моменту виходу гри на Steam у 2020 році. Попередній мінімум становив 8 доларів. Хоча через низьку вартість загальний дохід склав лише 3,2 мільйона, це дозволило грі перевищити позначку у 7 мільйонів проданих копій на платформі та заробити понад 150 мільйонів загального доходу на Steam.
Кооперативна гра про скелелазіння PEAK продовжила свій тріумфальний марш, реалізувавши ще 779 тисяч копій. Проєкт використовує розумну цінову стратегію, яка дозволила йому подолати позначку у 16 мільйонів проданих копій на Steam.
Icarus від творця легендарної DayZ Діна Холла продала 735 тисяч примірників завдяки найбільшій за всю історію знижці – з 35 доларів до всього 3 доларів. Гра, випущена чотири роки тому, сформувала сильну спільноту на платформі та перевищила 3,5 мільйона проданих копій у Steam. У цьому кварталі заплановано вихід консольних версій.
Battlefield 6 додала до своїх показників ще 706 тисяч копій на Steam. Тридцятивідсоткова знижка допомогла перетворити частину нерішучих користувачів із списків бажань на реальних покупців.
Кооперативний горор R.E.P.O. розійшовся тиражем 666 тисяч копій за двотижневий період, наблизивши загальну кількість продажів до моторошних 20 мільйонів. Періодичні розпродажі регулярно повертають цей проєкт до топів чартів Steam.
Slay the Spire реалізувала 590 тисяч копій, досягнувши понад 9 мільйонів загальних продажів на платформі. Гра отримала історично найнижчу ціну під час зимового розпродажу – усього 2 долари замість 25 доларів. Така стратегія не випадкова – у розробці перебуває Slay the Spire II, запуск якого у ранньому доступі заплановано на березень, за даними IGN. Додаткові 1,2 мільйона доходу – це приємний бонус, але головна мета полягає у розширенні аудиторії та підтримці актуальності бренду напередодні виходу продовження.