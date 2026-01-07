Steam заробив рекордно багато грошей у 2025 році

Платформа Steam завершила 2025 рік історичним досягненням. За підрахунками аналітиків, у грудні сервіс отримав валовий дохід понад 1,6 мільярда доларів, що стало абсолютним рекордом за всю історію існування магазину. Цьому сприяли зимові розпродажі, святкові канікули та активність понад 100 мільйонів гравців по всьому світу.

Які ігри стали найпопулярнішими під час зимових розпродажів?

Аналітична компанія Alinea Analytics зафіксувала зростання доходу Steam на 22,7% порівняно з груднем 2024 року. Цей показник навіть перевершив попередній максимум грудня 2020 року, коли платформа заробила 1,4 мільярда на хвилі пандемічного буму відеоігор, пише 24 Канал.

Дивіться також Користувачі Steam обрали власну гру року 2025 і це не Clair Obscur Expedition 33

У період між 21 грудня 2025 та 4 січня 2026 року безперечним лідером за кількістю продажів стала гра ARC Raiders:

Проєкт реалізував понад 1,2 мільйона копій саме за цей святковий проміжок часу.

Загалом гра перетнула позначку у 12 мільйонів проданих копій на всіх платформах, з яких 7 мільйонів припадає саме на Steam.

Розробники застосували вдалу стратегію, надавши 20-відсоткову знижку в найгарячіший період.

Результат перевершив усі очікування – тільки 26 грудня, у День подарунків, гра розійшлася тиражем 250 тисяч примірників.

Кількість щоденних активних користувачів сягнула рекордних 3,2 мільйона на всіх платформах, з яких 53% грали через Steam.

Проте за загальним доходом у цей період ARC Raiders посіла друге місце, заробивши понад 32 мільйони доларів. Першість традиційно утримала Counter-Strike 2, яка залишається найприбутковішим проєктом на платформі Valve.

Трейлер ARC Raiders: дивіться відео

Серед інших проєктів, що скористалися святковим ажіотажем: