Які події та команди визначали професійну сцену CS2 у 2025 році?

Команда Team Vitality стала головним героєм сезону, встановивши еру домінування. Французька організація виграла шість турнірів першого рівня за пів року й показала другу за тривалістю переможну серію в історії гри – 30 перемог поспіль на LAN-турнірах, пише 24 Канал.

Головним досягненням команди став захист титулу чемпіонів мейджора. Спочатку вони вибороли трофей у Остіні, обігравши у фіналі The MongolZ, а згодом підтвердили статус найкращих у Будапешті, здолавши FaZe Clan у першому в історії фіналі формату "найкращий з п'яти".

Команда майже весь рік трималася на вершині рейтингу HLTV, лише ненадовго звідти випадаючи. Після перемоги на StarLadder Budapest Major 2025 вона остаточно повернулася на своє законне місце лідера.

Valve усе ще тут

Розробники з Valve також внесли суттєві корективи у життя професійних гравців. Було скасовано регіональні кваліфікації до мейджорів (MRQ), натомість прохід на головні турніри тепер залежить виключно від рейтингу VRS.

Важливим кроком стала заборона на рекламу сайтів з азартними іграми та відкриттям кейсів на формі команд і під час трансляцій.

Також відбулися зміни у наборі мап: Anubis залишив активний список, поступившись місцем Overpass.



BLAST.tv Austin Major / Фото BLAST

Тріумфи FURIA

Справжнім відкриттям року стала команда FURIA, яка відійшла від суто бразильського складу, запросивши міжнародних гравців. Новачок Данило "molodoy" Голубенко з Казахстану вразив спільноту своєю грою зі снайперською гвинтівкою, що допомогло колективу виграти трофеї на FISSURE Playground #2 та Thunderpick World Championship. Хоча вони вилетіли у чвертьфіналі мейджора, програвши NAVI, команда змогла очолити світовий рейтинг у листопаді.

Проблеми та незгоди FaZe Clan

FaZe Clan пережили турбулентний рік із постійними змінами у складі, включаючи короткочасну появу s1mple та повернення Twistzz. Попри нестабільність, команда здійснила неймовірний ривок на мейджорі в Будапешті. Почавши з найнижчої стадії та ледь не вилетівши, вони дійшли до гранд-фіналу, де поступилися Vitality, довівши свою здатність боротися з лідерами навіть у кризові моменти.

Яким був 2025 рік для NAVI?

Українська команда здобула кілька значущих досягнень. У вересні NAVI виграли StarLadder StarSeries Fall 2025 у Будапешті, отримавши 200 000 доларів призових. Однак жовтень приніс розчарування – у фіналі Thunderpick World Championship 2025 команда програла бразильській FURIA з рахунком 2:3, здобувши "лише" срібло. Найактивнішим гравцем у тому фіналі був Валерій "b1t" Ваховський, який допоміг команді вийти вперед 2:0, але перемоги здобути не вдалося.​

У листопаді NAVI завершила виступ на IEM Chengdu 2025, програвши норвезькій Heroic на картах Nuke та Ancient із рахунком 1:2. На StarLadder Budapest Major 2025, що тривав з 24 листопада по 14 грудня, команда посіла 9 – 12 місце.