Steam заработал рекордно много денег в 2025 году

Платформа Steam завершила 2025 год историческим достижением. По подсчетам аналитиков, в декабре сервис получил валовой доход более 1,6 миллиарда долларов, что стало абсолютным рекордом за всю историю существования магазина. Этому способствовали зимние распродажи, праздничные каникулы и активность более 100 миллионов игроков по всему миру.

Какие игры стали самыми популярными во время зимних распродаж?

Аналитическая компания Alinea Analytics зафиксировала рост дохода Steam на 22,7% по сравнению с декабрем 2024 года. Этот показатель даже превзошел предыдущий максимум декабря 2020 года, когда платформа заработала 1,4 миллиарда на волне пандемического бума видеоигр, пишет 24 Канал.

В период между 21 декабря 2025 и 4 января 2026 года бесспорным лидером по количеству продаж стала игра ARC Raiders:

Проект реализовал более 1,2 миллиона копий именно за этот праздничный промежуток времени.

В целом игра пересекла отметку в 12 миллионов проданных копий на всех платформах, из которых 7 миллионов приходится именно на Steam.

Разработчики применили удачную стратегию, предоставив 20-процентную скидку в самый горячий период.

Результат превзошел все ожидания – только 26 декабря, в День подарков, игра разошлась тиражом 250 тысяч экземпляров.

Количество ежедневных активных пользователей достигло рекордных 3,2 миллиона на всех платформах, из которых 53% играли через Steam.

Однако по общему доходу в этот период ARC Raiders заняла второе место, заработав более 32 миллионов долларов. Первенство традиционно удержала Counter-Strike 2, которая остается самым прибыльным проектом на платформе Valve.

Трейлер ARC Raiders: смотрите видео

Среди других проектов, воспользовавшихся праздничным ажиотажем: