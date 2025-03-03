Steam встановив новий рекорд: найбільший онлайн в історії платформи

Популярний сервіс цифрової дистрибуції Steam зафіксував новий історичний рекорд за кількістю одночасно активних користувачів. Це сталося на тлі виходу Monster Hunter Wilds, фентезійного екшену від Capcom, що викликав значний інтерес серед гравців.

Ще наприкінці минулого тижня, 23 лютого, офіційні та неофіційні джерела повідомляли про 39,9 мільйона одночасних користувачів. Однак вже 2 березня о 16:00 (за київським часом) платформа вперше перетнула позначку у 40 мільйонів, повідомляє 24 Канал.

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Точний показник сягнув 40 263 966 осіб. За даними SteamDB, це число навіть було трохи більшим – 40 270 997 користувачів.

Окрім загального рекорду Steam також оновив показник максимальної кількості користувачів, які одночасно грали в ігри. Цей показник досяг 12,7 мільйона осіб, що перевищило попередній рекорд у 12,5 мільйона, встановлений у серпні.

На момент встановлення рекорду найпопулярнішими іграми були:

Counter-Strike 2 – 1,75 мільйона гравців

– 1,75 мільйона гравців Monster Hunter Wilds – 1,35 мільйона

– 1,35 мільйона PUBG: Battlegrounds – 820 тисяч

– 820 тисяч Dota 2 – 650 тисяч

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Для порівняння: позначку 20 мільйонів Steam подолав менше, як п’ять років тому, у березні 2020-го, а 30 мільйонів – восени 2022-го.