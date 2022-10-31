Про це все Адріана Чечик розповіла під свого першого стриму після повернення. Вона зізналася, що через операцію вона не могла залишити дитину.

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Адріана Чечик та її травма

Адріана Чечик є доволі популярної стримеркою. Втім, у сферу відеоігор вона прийшла, набувши попурлярності ще до цього. Вона з 2011 року знімається у фільмах для дорослих.

Вона зазнала жахливої травми під час цьогорічного TwitchCon. Стримерка зламала спину після стрибка в пінопластову яму. Після цього в соцмережах навіть набрали популярності заклики бойкотувати Twitch.

Самій дівчині ж довелося вставити в спину металеві опорні стрижні, щоб виправити травму. Під час походів до лікаря вона дізналася про вагітність. Втім, вона не могла залишити дитину через майбутню операцію.

With her first return stream to Twitch after the incident at TwitchCon left her with a broken back



Adriana Chechik revealed she found out she was pregnant once visiting the doctor, she could not keep the kid due to the surgery she had to undergo pic.twitter.com/iLEcD2zvt1 — Jake Lucky (@JakeSucky) October 30, 2022

Під час повернення на Twitch Адріана Чечик розповіла про свою операцію та відновлення, навіть показавши глядачам великий шрам на своєму хребті. Раніше вона публікувала в соціальних мережах відео, на яких вона проходила фізіотерапію.

Дівчина не повідомила, чи подала вона до суду на винних у її травмі. Та в стрімі вона зазначила, що після інциденту до неї ніхто з місця проведення TwitchCon не звертався.