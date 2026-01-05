Super Meat Boy вперше в історії пройшли без жодної смерті
- Блогер shredberg першим у світі пройшов Super Meat Boy без жодної смерті, витративши на тренування 700-800 годин.
- Це досягнення привернуло увагу одного з творців гри, Едмунда Макміллена, який привітав геймера у X.
Легендарну забавку Super Meat Boy вперше в історії вдалося пройти без жодної смерті. На це навіть відреагував один із розробників хардкорного проєкту.
Один з найскладніших ігрових челенджів підкорився блогеру під ніком shredberg, який першим у світі пройшов легендарний платформер без жодної смерті, повідомляє 24 Канал з посиланням на shredberg на YouTube.
Унікальне досягнення у Super Meat Boy?
Super Meat Boy стабільно входить до переліку найважчих відеоігор в історії індустрії й це не просто так, адже гра не пробачає навіть найменших помилок.
Пройти якісь окремі рівні без жодної смерті, звісно, можна, адже за це проєкт навіть дає "ачівки". Одначе пройти усю гру від А до Я, включно з додатковими рівнями, жодного разу не розмазавши свого м'ясного чоловічка по стінках – завдання не те що з зірочкою, а просто не реалістичне.
Принаймні, так вважалося допоки спідранер shredberg не виклав власне двогодинне проходження та не отримав привітання від одного з творців проєкту.
Проходження без смертей: дивіться відео
Едмунд Макміллен, який був співавтором Super Meat Boy, перш ніж створити The Binding of Isaac, привітав досягнення геймера.
Вітаю! Ти неймовірний,
– написав Макміллен у X.
Сам герой у дописі на Reddit, розповів, що для цього досягнення йому знадобилося близько 700-800 годин тренувань та понад 100 тисяч смертей.
Яку відеогру вважають найскладнішою?
Досі немає жодного єдиного рішення щодо того який проєкт є найскладнішим.
Різноманітні топи очолюють такі ігри як I Wanna Be The Guy, Sekiro: Shadows Die Twice чи навіть Flappy Bird.
Серед найвідоміших "хардкорних" проєктів чільне місце посідають Elden Ring та серія Dark Souls, які стали синонімом складності для багатьох геймерів.