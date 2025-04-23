Геймери в захваті від редактора персонажів у TES IV Oblivion Remastered – кумедні фото
- Геймери в захваті від редактора персонажів у The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, що дозволяє створювати унікальних чудернацьких героїв.
- Oblivion Remastered отримала нову графіку та покращений ігровий процес, зберігаючи оригінальні елементи.
- Гравці активно діляться своїми створеннями у соцмережах, а гру вважають претендентом на звання GOTY 2025.
Шанувальники відеоігор залишилися в шаленому захваті від редактора персонажів у The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, який дозволяє створювати до жахливого унікальних героїв.
Неочікуваний реліз ремастера культової RPG підкорив сотні тисяч геймерів, а особливо до смаку гравцям прийшовся редактор персонажів, що дарує свободу, якої так не вистачає сучасним аналогам, повідомляє 24 Канал.
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Так погано, що аж добре
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered отримала нову графіку та покращений ігровий процес, але деякі речі залишилися незмінними.
Зокрема, в ігровому редакторі персонажів все ще можна створити як точну копію будь-якої знаменитості, так і героя, що буде являтися вам у нічних жахіттях.
Геймери одразу почали використовувати потужності інструменту на повну та ділитися власними "шедеврами" у соцмережі X.
Одначе, не лише це привернуло геймерів, адже ремастер виявився фактично ремейком, де розробники дбайливо відтворили увесь світ оригінальної гри, не забувши навіть додати в неї легендарні баги.
Загалом, Oblivion Remastered виглядає як конкретний претендент на звання GOTY 2025.