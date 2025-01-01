Найкраща гра року за версією Steam: результати The 2024 Steam Awards

Після завершення голосування користувачів платформи Steam стали відомі переможці The 2024 Steam Awards. Найкращою грою року було визнано китайський екшен Black Myth: Wukong від студії Game Science. Крім того, стали відомі переможці в інших номінаціях.

31 грудня, одразу після завершення голосування, платформа Steam оголосила переможців щорічної премії The Steam Awards, повідомляє 24 Канал. Учасники голосування самостійно визначали як номінантів, так і переможців у різних категоріях.

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Головний тріумфатор року – Black Myth: Wukong, яка, крім титулу найкращої гри 2024 року, здобула нагороди ще у двох категоріях: "Найкраща гра, яку не можна пропустити" та "Найкраща гра з видатною історією".

Слід зауважити, що чимало користувачів у мережі залишилися незадоволені, оскільки вважають, що Black Myth: Wukong виграла виключно через високу кількість китайських користувачів на платформі, які необ'єктивно віддали за неї свій голос.

Інші ключові переможці серед номінацій такі:

"Ліпше з друзями" : перемогу здобув кооперативний екшен Helldivers 2 .

: перемогу здобув кооперативний екшен . "Неймовірний візуальний стиль" : найкращим став ремейк культового хорору Silent Hill 2 .

: найкращим став ремейк культового хорору . У категорії "Сродна праця" тріумфував Elden Ring, який у 2024 році отримав масштабне доповнення Shadow of the Erdtree.

Повний список переможців The 2024 Steam Awards

Гра року : Black Myth: Wukong.

: Black Myth: Wukong. Гра року з ВР : Metro Awakening.

: Metro Awakening. Найкраща гра на Steam Deck : God of War Ragnarok.

: God of War Ragnarok. Ліпше з друзями : Helldivers 2.

: Helldivers 2. Неймовірний візуальний стиль : Silent Hill 2.

: Silent Hill 2. Найбільш інноваційний ігролад : Liar's Bar.

: Liar's Bar. Найліпша гра, в якій ви пасете задніх : Black Myth: Wukong.

: Black Myth: Wukong. Найкращий саундтрек : Red Dead Redemption.

: Red Dead Redemption. Розкішний сюжет : Black Myth: Wukong.

: Black Myth: Wukong. Умощуйтеся зручніше: Farming Simulator 25.

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Голосування за фіналістів відбувалося під час зимового розпродажу на платформі Steam, який триватиме до 2 січня. Більшість номінованих ігор, а також тисячі інших продуктів доступні зі знижками.