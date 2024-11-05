Розробники Counter-Strike 2 тизерять повернення легендарної мапи

Шанувальники Counter-Strike 2 затамували подих, адже остання активність Valve у X натякає на скоре повернення легендарної мапи, яку з нетерпінням чекали пересічні геймери та кіберспортсмени.

Valve неочікувано змінили банер на офіційній сторінці Counter-Strike 2 у соцмережі X, чим розбурхали уяву фанатів гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gabe Follower у X.

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Невже нас очікує повернення легенди

Раніше у мережі вже з'являлася інформація про те, що в гру невдовзі може повернутися одна з визначних мап в історії Counter-Strike. Тому уважні геймери швидко помітили зміну в соцмережах гри та впевнено "розшифрували", що ж вона означає.

На зображенні, як впевнені фанати CS 2, красується підлога оновленої мапи Train, а встановленням цього банеру розробники анонсують її скоре повернення до змагального пулу.

Такий здогад знайшов широкий відгук у серцях геймерів, адже за Train сумують не лише вони, а й кіберспортсмени.

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Спільнота Counter-Strike роками благала Valve повернути легендарну мапу з потягами, прибравши з переліку карт Vertigo, яке відверто не подобається нікому та є найменш популярною в грі.

Схоже, це таки станеться у великому оновленні, що очікує на CS 2 після шанхайського Мейджора.