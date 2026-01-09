ШІ трейлер екранізації The Legend of Zelda розділив геймерів

За допомоги штучного інтелекту ентузіаст створив фанатський трейлер уявної екранізації гри The Legend of Zelda. Результат розділив геймерів на два табори.

Трейлер уявної екранізації творіння Nintendo, згенерований штучним інтелектом, став вірусним серед геймерів у соцмережі X, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kotaku.

ШІ не замінить Голлівуд?

Користувач X під ніком PJ Ace, який величає себе генеральним директором компанії Genre.ai, що спеціалізується на створенні відео за допомоги ШІ, похвалився у соцмережі своїм "творінням".

Витративши 5 днів та 300 доларів на ШІ-інструменти від порталу Freepik, він згенерував трейлер для екранізації відеогри The Legend of Zelda, який, як він стверджує, виглядає як "блокбастер за 300 мільйонів доларів".

Щоправда, як і в майже кожному подібному ролику від ШІ, в ньому персонажі змінюють свою зовнішність від кадру до кадру, а анімації дивують кострубатістю.

ШІ трейлер Зельди: дивіться відео

Хоча разом з тим у відео все ж є моменти, які мають непоганий вигляд та показують який прогрес зробила галузь ШІ за останні кілька років.

Якою була реакція геймерів?

За кілька днів "трейлер" набрав понад 9,4 мільйона переглядів та більш як 22 тисячі вподобань і зумів поділити геймерів на два табори.

Деякі користувачі висміяли автора та його поробку, назвавши її недолугою та навіть більше.

Мені не подобається, що Nintendo часто спускають з ланцюгів своїх юристів, як злих собак, але тут той випадок, коли треба не юристів, а загін SWAT, який одразу стрілятиме на ураження,

– заявив користувач @corvin_leon.

Інші ж розсипались у компліментах та навіть виявили бажання побачити "повний метр" у такому стилі.

О, друже, чудова робота! Це так добре зроблено,

– написав @CaptainHaHaa.

Так чи інакше, а прогрес технологій невпинно крокує вперед, і виглядає так, що з часом Голлівудським кіноробам доведеться серйозно боротися з ШІ – або за глядача, або в судах.

